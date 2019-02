Este ha sido el primer año que la ceremonia de los Oscar no ha contado con presentador, pero esto no han impedido los momentazos. Estos han sido algunos...

La 91ª edición de los premios Oscar ha vuelto a sorprender. Es la noche más esperada para los amantes del cine y no ha decepcionado. Es la primera vez que la gala no cuenta con presentador, pero eso no ha significado que no esté cargada de ‘momentazos’, protagonizados por todos los invitados.

Uno de los momentos más increíbles de la noche lo han protagonizado Irina Shayk y Lady Gaga. La cantante ha conseguido llevarse el galardón en la categoría de mejor canción por ‘Shallow’ y antes de recoger el premio, la modelo abrazaba con emoción a la cantante, que no se creía que hubieran dicho su nombre.

11 Irina Shayk ha abrazado a la cantante tras ganar un Oscar Momentos antes de vivir este momento, Lady Gaga y Bradley Cooper levantaban a todos los invitados a la gala en el Dolby Theatre. Y es que interpretaron el tema más conocido de la película ‘Ha nacido una estrella’, protagonizando el momento más bonito y emotivo de la ceremonia. 10 Bradley y Lady Gaga interpretaron el tema ‘Shallow’ La presencia de Serena Williams ha sorprendido a todos, ya que nunca antes la habíamos visto en la ceremonia. La tenista tuvo la suerte de presentar la actuación de ‘Ha nacido una estrella’ con un espectacular diseño de Armani Privé. 9 Serena Williams tuvo un papel en la gala de los Oscar Javier Bardem disfrutó a lo grande la actuación de apertura de la gala de los Oscar. No dudó en bailar y demostrar lo aficionado que es de Queen. Además, presentó el premio a mejor película extranjera, dando un discurso que no pasó desapercibido: “No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región de cada país, de cada continente hay historias que nos conmueven. Esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y del idioma de diferentes países”, declaraba el actor español con pullita a Donald Trump y su decisión de crear un muro. 8 Javier Bardem ha hecho un corto pero sorprendente discurso 7 La actuación de apertura de la gala la han protagonizado Queen y Adam Lambert 6 5 El original y extraño atuendo de Melissa McCarthy Melissa McCarthy optó por colocarse un extraño vestuario para presentar el premio a mejor vestuario. La actriz lució una capa repleta de conejos de peluche y todos se quedaron muy sorprendidos. La gala ha estado cargada de momentos inolvidables, como la original forma de bajar al escenario de Keegan Michael Key al estilo Mary Poppins. 4 Al escenario se baja al más puro estilo Mary Poppins

3 Spike Lee abraza a Samuel L. Jackson después de anunciar que había ganado el Oscar a mejor guión adaptado por ‘Infiltrado en el KKKlan’ 2 El chef español José Andrés fue una de las sorpresas de la noche al presentar un premio junto al actor Diego Luna 1 El look de Pharrell Williams

Gustavo Dudamel acudió a la ceremonia sin su pareja, la actriz española María Valverde

