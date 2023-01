Podríamos decir que Anabel Pantoja está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida, tanto el en terreno personal como en el profesional. Instalada en Canarias, la ‘influencer’ comparte su día a día con todos sus seguidores, y la vemos como en un momento de calma y relax. Sin embargo, hace apenas unas horas, sorprendía a todos al compartir un misterioso e inesperado mensaje. ¿Qué le ha pasado a la sobrina de Isabel Pantoja?

«Aunque la vida hoy no haya sido perfecta para mí, voy a seguir sonriendo», escribe la ‘influencer’ junto a un emoticono en forma de corazón, rodeado por una venda a modo de cura. Anabel Pantoja lo compartía durante la noche del miércoles, ya por la noche, como si su día hubiese sido malo. Como es de costumbre, ha querido compartir sus sentimientos con sus seguidores. Porque sí, porque no solo muestra los buenos momentos.

Este es el mensaje que ha compartido y que ha preocupado a todos

Ella ha preferido no desvelar el motivo que le ha llevado a publicar este mensaje, pero lo cierto es que sus seguidores se han preocupado. De hecho, no han parado de preguntarle. Anabel Pantoja ha preferido seguir con su día a día y no hacer mención a este momento complicado por el que ha pasado. No sabemos si le ha ocurrido algo en el terreno personal, ya que instalada en Canarias, podría estar echando mucho de menos a su chico, Yulen Pereira.

Y pensamos que ha podido ser algo relacionado con su vida personal porque Anabel Pantoja no puede quejarse de cómo se está desarrollando su trabajo. Aunque ha preferido no volver al plató de ‘Sálvame’, la sobrina de Isabel Pantoja no tiene queja en cómo evoluciona como creadora de contenido. Ya cuenta con más de 1,7 millones de fieles seguidores en Instagram y esto hace que sea un reclamo para muchas marcas.

Sea lo que fuere, Anabel Pantoja ha seguido adelante con sus compromisos profesionales. Durante la mañana del jueves se ha despertado con toda la energía, dispuesta a cumplir con una sesión de fotos en Canarias. Ahí ha tenido la oportunidad de reencontrarse con compañeros de trabajo y amigos y desconectar del malestar que siente y del que no ha querido hablar públicamente. ¿Lo hará en algún momento?