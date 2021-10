«Soy una persona muy curiosa, me gusta mucho conocer lo que me rodea, investigar, preguntar y aprender sobre todos los ámbitos posibles. Me apasiona seguir ampliando mi conocimiento de la vida. Ya sea ciencias, cultura, manualidades… no importa», confiesa. Se presenta al certamen «porque el certamen de Miss Universo tiene la fuerza para dar voz a las mujeres, sin importar los ideales estéticos establecidos, ya que no hay solo un estereotipo. Me gusta ayudar e inspirar a la gente, promover la igualdad, dar visibilidad a la diversidad, conocerse a uno mismo, y sobre todo, enseñar que con esfuerzo los sueños se alcanzan». Se considera una mujer apasionada: «Siempre pongo el corazón en lo que hago, aprendo rápido, trabajo bien en equipo y siempre voy a dar soluciones para poder conseguir aquello en lo que estemos trabajando como equipo, ya sea una simple sesión de fotos o la representación en el certamen internacional».

Juliette Slama

Juliette Slama tiene 24 años y nació en Jávea, Alicante. Una de su pasiones es la cocina. «Estudié en “Le Cordon Bleu”en Paris. Soy chef», dice. Entre sus aficiones destacan los viajes, así como «conocer y cocinar». Aunque lo suyo es estar entre fogones, se presenta al certamen «porque lo he soñado desde niña, porque he luchado por llegar hasta aquí, y sobretodo porque quiero ser la representante de España por ser una persona súper natural y transparente tanto por fuera como por dentro, soy como me veis, real, ni más ni menos».

Gema Torres

Por su parte, Gema Torres Borrás tiene 27 años y es natural de Bellreguard, Valencia. Estudió Administración y finanzas y actualmente opositando. Le encanta leer en la playa, ir al cine y viajar. «Desde pequeñita, monto a caballo y competía en doma clásica», explica. Está convencida de que será la elegida. «Confío, creo y siento ser Miss Universe Spain», dice. «Convertirme en una embajadora de nuestro país y demostrar que el sector miss y belleza tiene un gran potencial y enriquecimiento que no se está valorando actualmente por la sociedad».

Sarah Loinaz