Después de 90 días alejada del programa, la colaboradora ha regresado ‘Sálvame’ para dar una sorpresa a Kiko Hernández. «Sigo con el tratamiento, todo va bien», ha explicado.

El plató de ‘Sálvame’ ha sido testigo de una inesperada sorpresa que ha emocionado, y mucho a los colaboradores del programa. Mila Ximénez ha irrumpido en el espacio. Nadie esperaba, así que el asombro ha sido mayúsculo. El motivo de su reaparición ante los focos de Mediaset ha sido dar una sorpresa muy especial a su amigo y compañero Kiko Hernández, que el pasado miércoles cumplió 44 años.

«Felix cumpleaños. Quería darte un abrazo», han sido sus primeras palabras al dirigirse a su colega. «¿Cómo estás?», le ha preguntado éste. «Bien, y voy a estar mejor. Necesitaba achucharte, así que hola».

«Esto ha sido un mal sueño»

La sevillana, emocionada, no ha podido reprimir las lágrimas al hablar con sus compañeros. «Estoy poniendo todo de mi parte, pero os echo muchísimo de menos». En especial a Kiko, a quien ha mirado fijamente para decirle, con lágrimas en los ojos: «Te echo muchísimo de menos y quería decírtelo personalmente».

«Yo también tengo que cumplir amos porque esto ha sido un mal sueño. Necesitaba decirte que te quiero y felicidades», añadía. «Quiero que vean que no estoy en coma ni en un hospital ingresada. Le pregunté a Alberto si podía venir y me dijo: ‘claro».

La andaluza, que comenzó su tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece el pasado mes de junio, ha detallado cómo se encuentra. «Sigo con el tratamiento, todo va bien». En breve se hará «una prueba muy importante y va todo muy bien, y si no va bien… Esto es un tropiezo más que hay que subir y los voy a subir de dos en dos».

«Echo mucho de menos mi trabajo y mis broncas»

También ha explicado en todo este tiempo de recuperación ha permanecido centrada en sus visitas al hospital y en pasar unos días en Marbella con su hija y sus nietos, a los que echa mucho de menos. Tras su marcha se ha «venido muy abajo» y necesitaba un poco de cariño de sus compañeros de trabajo.

El motivo por el que se ha animado a pisar de nuevo el set de Telecinco es porque «le he prometido a Alba que iba a salir de casa y a hacer cosas». Con la voz frágil debido a la emoción, Mila ha recalcado que no piensa perder la batalla contra el cáncer. «No puedo dejarme caer ni vencer por eso. Es un incidente que tengo que superar. Mi cuerpo está enfermo, pero no soy una persona enferma. Tengo que volver a funcionar otra vez. Tengo muchísimas ganas de vivir. Mi oncóloga dice que soy una valiente. Paseo lo que pase no voy a ponerme de rodillas ante ninguna enfermedad».

Aunque aún es pronto para pensar en retomar su actividad laboral, no ha ocultado que ganas no le faltan. «Tengo que hacer muchas coas y hay mucha gente que todavía quiere verme viva. Echo mucho de menos mi trabajo y mis broncas. Necesito ya levantarme y empezar a funcionar».