¡La familia crece! Miki Nadal nos ha sorprendido durante este ‘Día del Padre’ anunciando que espera su segunda hija. Una excelente noticia que el humorista ha compartido con sus seguidores en redes. También ha confesado que ha sido una auténtica sorpresa para su hija Carmela -fruto de su matrimonio con Carola Escámez- quien dentro de unos meses se convertirá en orgullosa hermana mayor.

«Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la “hermana mayor”, ha afirmado a través de su perfil de Instagram.

Miki Nadal, muy feliz junto a Helena Aldea

El cómico se ha deshecho en elogios hacia su actual pareja, la empresaria Helena Aldea. «La mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va», ha afirmado. También ha indicado que se convertirá en la «mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente». Se trata de la primera hija en común de la pareja. Miki Nadal tiene una niña de seis años fruto de su matrimonio con Carola Escámez de quien se divorció en 2019 tras cinco años como marido y mujer.

Este anuncio de nueva paternidad llega en un excelente momento tanto personal como profesional del humorista. «Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere», ha subrayado. También ha querido desvelar el sexo del bebé con una imagen publicada en la que aparece un chupete en color rosa. «Por cierto si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución.😉 ¡¡¡Sed felices!!!».

Este significativo ‘post’ pronto ha recibido la respuesta de muchos seguidores de Miki Nadal, entre ellos, rostros conocidos. «Felicidades pareja bonita que alegría», señalaba Chenoa. «Muerooooo», añadía Cristina Pedroche. «Enhorabuena!!!!!!!! Qué alegría!!! Felicidades chicos!!!», no podía más que exclamar Patricia Conde.

Miki Nadal, de 54 años, volverá convertirse en padre junto a Helena Aldea. Ella tiene 35 años, procede de Alicante y posee una tienda de ropa con su hermana. Los inicios de su relación los vivieron a distancia ya que ella continuaba viviendo en su ciudad mientras él lo hacía en Madrid. Dentro de unos meses la vida de la pareja dará un giro de 180 grados con la llegada de la pequeña que está en camino. ¡Enhorabuena por el bebé!