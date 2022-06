No está siendo tarea fácil para Belén Esteban atravesar esta última etapa, un tanto accidentada de su vida. La colaboradora sufrió una aparatoso caída el pasado mes de abril por el que se rompió la tibia y el peroné. Poco a poco, comienza a recobrar su buen humor, signo inequívoco de su recuperación. Su último post en redes es prueba de ello en el que ha compartido un vídeo junto a Miguel Marcos, su mejor medicina.

La de Paracuellos ha querido bromear con el tiempo que tarda en salir de casa. Para ello ha incluido la música de una saeta. También el documento audiovisual de cómo su marido se tiene que afanar en bajar su silla de ruedas por las escaleras exteriores de su hogar. Y damos fe que tarde un buen rato. Desconocemos quién se encontraba detrás del objetivo inmortalizando el momento, pero lo cierto es que Belén Esteban se lo ha tomado a mucha guasa. Incluso en un instante hace el signo de la victoria con el que parece indicar que puede con todo.

El gran apoyo de Miguel Marcos

Durante estos meses, Miguel Marcos se ha volcado en su mujer. Mimos, cuidados y apoyo moral… Todo lo que necesitaba la colaboradora para levantar cabeza. No se ha separado de su lado en ningún momento y también ha dado el parte médico en más de una ocasión. «Va a ratos. Pero bueno, poquito a poco se va a ir recuperando y entre todos la vamos a ayudar», afirmaba el pasado mes de mayo cuando Belén Esteban continuaba ingresada el el madrileño Hospital La Luz donde fue intervenida tras su rotura de tibia y peroné.

La colaboradora también ha mostrado su agradecimiento al amor de su vida por los cuidados que está recibiendo. Quiso hacerlo públicamente en redes durante unas primeras semanas en las que estuvo completamente desaparecida. Entonces compartió una bonita imagen tomada en la playa donde se fundía en un romántico beso con su marido. «Gracias», era la única y significativa palabras que acompañaba el post.

Actualmente, Belén Esteban está centrada completamente en su recuperación y está deseando volver cuanto antes a su día a día. Así lo ha expuesto ella en más de una ocasión. «Qué ganas tengo de volver a mi vida, ya queda menos, pero es muy duro parar así de repente. Pero volveré con mucha fuerza e ilusión», indicaba en redes. La de Paracuellos ha subrayado que no ha sido tarea fácil haber hecho este inesperado parón en su rutina. Todo ocurrió de un día para otro a consecuencia de una aparatosa caída que sufrió el pasado 26 de abril cuando realizaba una prueba en el plató de ‘Sálvame’. «No me puedo levantar, me he roto el hueso», señaló de forma inmediata y enseguida fue trasladada a un centro médico.