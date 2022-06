Preocupación por el estado de salud de Miguel Frigenti. El colaborador de televisión tuvo que ser ingresado este jueves a causa de una fuerte dolencia. Ha sido él mismo quien ha anunciado la noticia, aunque no ha querido revelar el motivo de su ingreso hospitalario. Asegura que «la verdad que llevo dos meses y medio bastante fastidiado». Y es que hay que recordar que hace precisamente dos meses tuvo que acudir al hospital de urgencia donde le diagnosticaron pielonefritis aguda, una infección del tracto urinario que se origina en las vías urinarias y posteriormente sube al riñón. Esta dolencia le derivó en lumbociatalgia aguda de la que a priori se había recuperado. Sin embargo, ha tenido que regresar de nuevo al hospital.

Miguel Frigenti está ingresado en el hospital donde le están realizando diferentes pruebas médicas

Miguel Frigenti ha querido mantener su estado de salud de la manera más discreta. «Es algo que no he contado pero bueno«. El colaborador de televisión ha confirmado que lo ingresaron este mismo jueves en el hospital: «Ayer me ingresaron y en el mejor de los casos estaré fuera de aquí el martes o el miércoles», nos cuenta. Sin embargo, él mismo asegura que está muy bien atendido por los servicios médicos que están muy pendientes de como evoluciona su estado físico, además de revelar que le están realizando diversas pruebas médicas y le están administrando antibiótico intravenoso: «Pero me están cuidando, me están haciendo pruebas, me están poniendo antibiótico intravenoso y me están cuidando mucho», cuenta.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha asegurado que desde que él mismo anunció su ingreso, ha recibido el cariño de sus seguidores. «Os estáis preocupando un montón por mí y me estáis mandando un montón de mensajes. Quiero que estéis tranquilos y os quiero agradecer el cariño. Os mando un besito y espero que nos veamos pronto», ha confesado. Miguel Frigenti no está atravesando por su mejor momento personal y prueba de ello es este nuevo regreso al hospital.

Su novio, Nuha, está siendo su gran apoyo en estos momentos

Quien está siendo un gran apoyo para él ha sido su novio, Nuha. De hecho, hace tres días compartía un recuerdo de aquellos días: «Hace tres años que los nervios me devoraban por dentro. Nos estábamos conociendo y fuimos a cenar a un Burger King, pero lo que realmente me mataba por dentro era la idea de que me dieras calabazas. “Quiero que vayamos en serio”, fueron las palabras mágicas que componían mi apuesta, y la vida me demostró que, a veces, mi cabeza es mi peor enemiga porque todo fue sobre ruedas», comenzaba diciendo.

«Me respondiste con este beso. La cena la sellamos con esta foto, y justo en ese momento comenzó uno de los mejores años de mi vida. Hoy cumples 30 años, te conozco mucho más que aquel 31 de mayo de 2019, ¿y sabes qué?, pues que no me equivoqué. Que las mariposas que me traían loco y que pusieron mi vida patas arriba lo hicieron por la mejor de las razones. La ansiedad, los nervios y las dudas propias de cualquier comienzo donde te juegas algo que te importa, merecieron mucho la pena. Te amo, mi vida. ¡Feliz cumpleaños!», sentencia.