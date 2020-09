Miguel Bosé ha regresado tras huir de las redes para subrayar su opinión de que el coronavirus es una mentira de los gobiernos y que no está dispuesto a callar su verdad, pero elimina el vídeo poco después tras las críticas

Miguel Bosé ha estado en boca de todos no solo por los avatares de su vida y su corazón, sino también por situarse en contra de las autoridades sanitarias en lo que a la pandemia del coronavirus se refiere. El cantante parece no estar muy conforme con las recomendaciones que han ofrecido los expertos para poner freno al avance del coronavirus en nuestro país y su llamada a la insubordinación provocó una oleada de manifestaciones en la que, encima, él no participó. Después quiso negar las evidencias de sus propias palabras y tras ver que no convencía decidió desaparecer. Hasta ahora.

Miguel Bosé ha vuelto a aparecer en las redes sociales tras su retirada voluntaria. Lo ha hecho participando en un vídeo del escritor Daniel Estuli, también partidario a las versiones conspiranoicas del coronavirus. Un vídeo que, misteriosamente, ha desaparecido poco después, tras recibir las primeras críticas. En este clip, el cantante volvía a poner de relieve su postura ante la pandemia, asegurando que ha recibido “ataques” desmesurados cuando tan solo trataba de pedir “que los gobiernos sean honestos”, dado que cree que “la gente no puede vivir en la mentira”. Según él, vivimos bajo “gobiernos dictatoriales” con el apoyo de los medios de comunicación.

Pero Miguel Bosé no solo señala a los gobiernos de mentir supuestamente para crear una sociedad basada en el miedo, asegurando con ello que el coronavirus es una invención, a pesar de haber paralizado al mundo entero. Según él, al ser uno de los pocos en darse cuenta de estas “mentiras”, todos se le han echado encima: “La no alineación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo, a humillaciones, a mofas”, sostiene el artista, que asegura que seguirá defendiendo su verdad pese a estos ataques.