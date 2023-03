Miguel Bosé habla abiertamente de su bisexualidad: "Mis padres me pedían que fingiera, era horrible"

Miguel Bosé ha acudido a 'El Hormiguero' junto a José Pastor para presentar la serie 'Bosé'. SkyShowtime estrena el 3 de marzo la serie basada sobre su vida y le ha confesado a Pablo Motos todos los secretos de la misma. La vida del cantante ha tenido muchos altibajos asociados al éxito en la música. Durante mucho tiempo tuvo que esconder el hecho de ser bisexual. La España de hace 30 años no era para nada propensa a recibir bien a un cantante que lo dijera. Aunque "en mi casa era todo abierto, con muchas libertades y todo se compartía", en la calle no. "Esas cosas no se podían airear y era un suplicio". De cara a las discográficas era esencial: "Cuando mis padres se separaron nos decían que teníamos que fingir. Era horrible". Eso ya ha quedado atrás, hace tiempo puso punto y final a su larga relación con Nacho Palau y es padre de cuatro hijos.

En abril de 1956 nacía él, Luis Miguel, fruto de los reconocibles Luis Miguel Dominguín, torero, y Lucía Bosé, actriz. Mientras que con él la relación ha sido complicada, con ella siempre ha sido muy fluida. Reconoce que con su padre se quiso, pero ya al final porque "al principio no me quería, consideraba que no era digno...su hombría de torero". Pasado el tiempo y las circunstancias consiguió llegar a un punto de entendimiento y descubrir "un hombre de una ternura increíble, brillante, rápido...". Como eran polos opuestos, "todo lo contrario a él", la fuerza de su madre chocaba con eso. Está convencido de que esa relación "se llama karma, estaba destinado a él para que se jodiese y él a ella también".

El 2024 se presenta como un año especial para Miguel Bosé. Es cuando tiene pensando regresar a la música "si el foniatra me lo dice y recupere mis plenas facultades". El cantante lleva mucho tiempo con su voz perdida y visitados muchos médicos sin que le hayan dado una solución hasta, parece, ahora. En México, tras una complicada operación de espalda y unas pruebas, "me dijeron que la sinusitis crónica no era. Me quitaron una muela y volvió". Han sido en total "8 años de verdadero patíbulo". Entre medias ha estado en los medios por sus controversiales opiniones sobre el Covid. "Emití mi parecer, hay espacio para todos, pero desapareció el derecho constitucional que tenemos de expresarnos" decía muy convencido a raíz de las críticas recibidas.

'Bosé', un recorrido por las luces y sombras de Miguel Bosé

Miguel Bosé ha sido esencial para que la serie con su nombre saliera adelante. Los guionistas tenían claro el contenido pero la perspectiva final la dio su historia: "Cuando se plantea tengo muchas sesiones con los guionistas y les conté todo con detalle". Su música y canciones era lo que más le preocupaba: "Si no lo hacía bien quien cantase, mejor que hiciera playback". El caso no ha sido así y José Pastor, quien da vida a su versión más joven, lo interpreta a la perfección.

Uno de los temas más complicados siempre para el cantante de tratar ha sido el mundo de las drogas, en el que se vio inmerso en los años 80. El primer contacto que tiene es "en un momento de desamor. Les dije a unos amigos que saliéramos, fuimos a 'Archi' y me metí la primera raya de mi vida". Tras esto la fiesta formaba parte de su día a día y estaba en una vorágine en la que "todo me parecía poco". Sin entrar en detalles, confiesa que por las drogas "hice cosas impensables que no se han podido escribir porque eran muy fuertes" y que fue en un concierto suyo, muchos años después, cuando tomó la decisión de dejarlo todo.