Hace unos días, el cantante publicaba un vídeo en el que aseguraba que le «habían castigado» y le habían quitado su cuenta de Twitter. Ahora, también ha desaparecido su Instagram y Facebook.

No corren buenos tiempos para Miguel Bosé. El cantante se está convirtiendo en el centro del foco mediático a raíz de diversos vídeos publicados en sus redes sociales en los que se posiciona abiertamente en contra del uso de las mascarillas y lanza varias teorías conspiranoicas acerca del coronavirus. Ahora, sus cuentas en Facebook, Instagram y Twitter han desaparecido.

«Esta cuenta no existe», «Esta página no está disponible», «Este contenido no está disponible en este momento», se puede leer en las diferentes redes sociales del contenta. Esto llega días después de que el propio Miguel Bosé publicara un vídeo con un discurso completamente diferente en el que hacía hincapié en que le habían castigado por apoyar las teorías de los negacionistas. «Me han castigado. He sido un niño malo. No tengo una de las tres redes sociales…», decía.

Por el momento se desconoce si ha sido una decisión del propio cantante o por parte de las empresas de los citados medios sociales. Lo que está claro es que, a través de los diferentes vídeos, Miguel Bosé se ha situado en boca de todos y ha provocado que sonaran todas las alarmas debido al desmejorado aspecto del cantante. Con unos kilos de más, con una poblada barba dominada por las canas y con un rictus serio, así reaparecía el interprete de «Morena mía» ante el mundo.

Miguel Bosé anima a no usar la mascarilla pero él sí la utiliza

Hace unas semanas, Miguel Bosé promovía en sus redes sociales una manifestación en Madrid en contra del uso obligatorio de la mascarilla como medida para evitar la propagación del virus. Así, animaba a su más de tres millones de seguidores a asistir y dejaba entrever que él también estaría presente. Pero no, no lo estuvo.

Días después, cambió de discurso y reconocía que «el bicho existe». «Nunca he dicho que no existiera el bicho, pero es verdad que su fuerza está disminuyendo, eso es oficial», comentaba. Con estas palabras, el cantante salía a la palestra después de que se viralizara unas imágenes en las que acudía a un centro comercial con la mascarilla (después de animar a sus seguidores a que no se las pongan).

No es la primera vez que Miguel Bosé realiza polémicos comentarios en las redes sociales. Tampoco es la primera vez que se expresa abiertamente sobre la crisis sanitaria en su perfiles. El pasado 29 de abril compartió un mensaje con la intención de advertir a sus seguidores sobre los supuestos peligros de la red 5G. En su post aseguraba que ésta guarda relación con el coronavirus, e incluso publicaba charlas sobre este asunto. «Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios», escribía junto a un vídeo de una conferencia de Thomas Cowan. El pasado mes de junio, Miguel Bosé volvía a hacer arder las redes sociales después de asegurar que el coronavirus era la gran mentira del Gobierno.

A pesar de que ha generado un sinfín de críticas, lo cierto es que Miguel Bosé no ha parado de compartir sus impresiones sobre la enfermedad de forma pública puesto que, según él, su intención es advertir a la población de lo que sucede en el mundo. «Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES».

Miguel Bosé vuelve a la carga y compara el coronavirus con la Gripe A

En su último vídeo, Miguel Bosé tiraba de memoria y relataba cómo se gestionó la Gripe A en 2009 y cómo fue «la psicosis y el negocio de las multinacionales». «Los países se lanzaron a comprar millones de vacunas. La cámara investigará hasta qué punto los laboratorios influyeron en organismos oficiales para vender más», decía. Mientras que él continúa lanzando este tipo de discursos, las redes sociales no paraban de revisar su contenido y avisaban a los usuarios que procedían a verlo de la «información parcialmente falsa».

Cabe recordar que el pasado lunes 23 de marzo, la actriz Lucía Bosé fallecía los 89 años a consecuencia del coronavirus, la enfermedad infecciosa a la que el cantante tacha de ser «la gran mentira de los Gobiernos».