Eugenia Osborne y Juan Melgarejo pusieron fin a su matrimonio el pasado verano. Tras una década casados y 14 de relación, decidieron iniciar caminos por separado, siendo ahora cuando la hija de Bertín Osborne ha rehecho su vida. El afortunado es Miguel Barreiro, un hombre con el que ha sido fotografiada en actitud cariñosa en plena calle. A pesar de que llevaba meses asegurando que no estaba abierta al amor, ahora se ha confirmado que la vida ha vuelto a sorprenderla.

La nueva ilusión de Eugenia Osborne es un profesor universitario, ha trabajado para Naciones Unidas y tiene un doctorado en Derecho y Educación Ejecutiva en Comunicación Estratégica por la Universidad de Columbia. Actualmente trabaja en la Universidad Internacional IE y cuenta en su pasado y presente con una dilatada trayectoria por la que es conocido en su sector.

Agarrados de la mano

Ninguno de los dos esconde la complicidad que les une, tal y como se demuestra en las fotos ofrecidas por Hola. En ellas aparecen agarrados de la mano, cogidos del brazo o de la cintura, detalles que revelan que lo suyo va viento en popa. En ellas, Miguel Barreiro luce un aspecto desenfadado y ella un vestido veraniego que, por cierto, le sentaba de maravilla. Eugenia, por el momento, ha preferido no pronunciarse al respecto y no ha hablado sobre cómo está su corazón, aunque en esta ocasión las fotos hablen por sí solas. Su verano todavía no ha terminado, una etapa en la que ha visitado Galicia o Cádiz, entre otros destinos y a los que quizás vuelva con su nueva ilusión.

Un año después de que comunicara que su matrimonio había hecho aguas y de que ella y su exmarido se guardaban un profundo cariño, Eugenia Osborne vuelve a creer en el amor. Está feliz, pero quiere ir poco a poco y no precipitarse, eso sí, viviendo con total naturalidad el momento tan especial en el que ambos están dejando que fluya.