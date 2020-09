Miguel Abellán no ha tenido reparos en defender a Enrique Ponce por haber encontrado el amor antes que su exmujer, Paloma Cuevas, tras su ruptura. El torero no considera justo que se le critique de esa forma por enamorarse de Ana Soria. Vea el vídeo

Muchos han sido los amigos y personas cercanas a Enrique Ponce y Paloma Cuevas que se han puesto en la postura cómoda de no opinar sobre el final de su relación. Sin embargo, tras la aparición de Ana Soria en escena, las cosas cambiaron. La gran mayoría de amigos de la pareja ha decidido formar un frente unido para defender lo que han considerado una ofensa hacia Paloma Cuevas, al entender innecesaria tanta exposición del amor del torero con su nueva novia. Fotos de vacaciones, mensajes en las redes sociales, vídeos besándose, muestras de amor en las plazas de toros… quizá la sobreexposición de su romance, no entendido por todos por su diferencia de edad, haya supuesto que se vea a Paloma como la víctima de esta ruptura.

No obstante, no todos opinan lo mismo, como así ha demostrado Miguel Abellán, compañero de profesión y, además, amigo de Enrique Ponce, que ha querido salir en su defensa tras ver tantos ataques injustificados hacia él. Entiende que en una ruptura ambas partes sufren, aunque no sea equitativo el dolor, pero no ve lógico que se le desee mal a Enrique Ponce por haber encontrado el amor antes que su exmujer. Es por ello que no duda en explayarse a la hora de defender al que considera uno de los dos toreros más importantes de la historia de España, según su opinión.

“El maestro está feliz y yo a mis compañeros a los que admiro profundamente, posiblemente sea uno de los dos toreros de la Historia, todo lo que haga siempre me parece bien, sobre todo si a él le produce felicidad”, comienza a hablar Miguel Abellán, que no tiene reparos algunos en mojarse en uno de los debates más avivados durante el verano en la crónica social. Incluso, el diestro defiende a su compañero en la polémica que le persigue, por atender una llamada de Ana Soria justo cuando iba a salir a torear, lo que muchos aficionados entendieron como una ofensa y una traición a la tradición. Así se moja Miguel Abellán en conversación con ‘Europa Press’. Vea el vídeo.