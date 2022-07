Las disputas familiares del matrimonio formado por José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue dando mucho de que hablar. La diseñadora ha estado un tiempo alejada del foco mediático porque la situación no era nada fácil para ella. Ha pasado un momento muy delicado y todavía sigue la cosa muy tensa en casa. Su relación con Gloria Camila también está pasando por su época más difícil. Aún más si cabe cuando este viernes su hija, Gema Aldón, se sienta en el ‘Sálvame Deluxe’ para «contar toda la verdad». Esto no hará ni pizca de gracia a la joven influencer ni al diestro. Sin embargo, ahora se enfrentan a un nuevo frente. Michu, la ex novia de José Fernando Ortega, ha mostrado su apoyo a Ana María Aldón y ha arremetido contra Gloria Camila.

A pesar de que Michu no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en casa de la que fuera su suegro durante todo este tiempo, ahora ha hecho una excepción. Ha querido recordar las palabras que este pasado fin de semana pronunció Ana María Aldón, con las que la ex pareja de José Fernando se ha mostrado muy identificada. «¿Ya no espero nada de nadie? Eso me suena. Y mucho. Justo lo que yo dije cuando se metieron en «mi» relación», dice la joven mostrando así su apoyo a la diseñadora y haciendo hincapié en esas seis palabras que van a dar mucho de que hablar.

En la última entrevista concedida por Ana María Aldón en ‘Viva la vida’, fue preguntada acerca de si necesita que el torero le dé su lugar y le defienda, la diseñadora fue muy clara y aseguró de forma tajante que ya no lo necesita. La diseñadora está, poco a poco, cogiendo las riendas de su vida y no espera nada de su marido. «Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso», dijo de forma tajante. Unas palabras que sete viernes ha querido recordar Michu.

La diseñadora de moda recalcó que ahora está dedicándose tiempo a sí misma para poder sanar y se muestra orgullosa por poder hacer cosas que hace dos semanas no podía. «A mí se me está viendo ahora. Tengo fuerza para ir a un supermercado, coger un coche y hacerme cargo de mi madre», contó en el programa. Además, quiso darle su lugar a su marido y salir en su defensa: «Me está respetando, está viendo lo que me está costando. Lo demás son especulaciones. Si algún día tenemos que dar la información la daremos nosotros».