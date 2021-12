La guerra entre Michu y la familia de su ya exnovio, José Fernando Ortega, se ha recrudecido en las últimas horas. La joven sigue dispuesta a hacer ruido, dejar patente su deseo de hablar y su negativa a dejarse vencer a pesar de que parece que ya está todo vendido. Gloria Camila Ortega está muy cabreada con su cuñada por la entrevista que concedió hace unas semanas con la tumba de Rocío Jurado como telón de fondo. Unas instantáneas de muy mal gusto que la hija de José Ortega Cano calificó como “una falta de respeto”. Pero no queda aquí. La joven también se ha quejado de que su cuñada sigue “fantaseando” sobre una boda con su hermano, que aún se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico, pese a que la familia ya ha dado a conocer que la relación está rota y que no hay opciones a contraer matrimonio cuando ni tan siquiera son pareja. Ante todo esto, Michu ha vuelto a contraatacar.

Michu ha querido remover un poco el avispero a ver qué sucede y se sorprende con que ha resultado aguijoneada de nuevo. Lo ha hecho subiendo un vídeo a sus redes sociales en el que aparece bailando junto a su ya exnovio, José Fernando, así como con la hija de ambos, la pequeña María del Rocío. En sí, el vídeo no es lo que ha molestado a los Ortega Mohedano, pues la familia aparece feliz haciendo monerías ante la cámara. Lo que ha cabreado -y mucho-, al entenderse un ataque y una declaración de intenciones es lo que ha escrito para contextualizar un vídeo que viene a ser algo así como un christmas: “La familia Ortega Rodríguez os desea una feliz Navidad”.

Estas imágenes y este deseo de felicidad para estas fechas señaladas son entendidas por todos como una confirmación de que entre Michu y José Fernando todo está perfectamente. Ni ruptura, ni cancelación de planes de boda, ni problemas familiares. Felicidad. Sin embargo, tanto Gloria Camila como Ana María Aldón han querido dejar claro que el joven rompió con la madre de su hija y que esto puso freno a unos planes de boda que no llegaron a materializarse jamás. Entienden este vídeo como una forma de despistar a todos, de hacer creer que siguen siendo pareja y que los Ortega Mohedano mienten, que los Ortega Rodríguez son felices.

El vídeo de la polémica parece haber sido grabado en las inmediaciones del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, centro especializado en salud mental en el que José Fernando está ingresado desde el pasado 2017 para tratar sus problemas de adicciones. Se grabó en una visita de Michu y su hija al joven y a juzgar por los abrigos el clip no es antiguo. Un misterio que no podemos resolver, dado que Michu se ha cerrado en banda y no quiere hablar al respecto, ni sobre esta nueva polémica ni sobre nada que tiene que ver con la familia de su expareja. Al menos no de manera gratuita.