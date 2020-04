El bombazo del confinamiento irrumpía en millones de hogares españoles el pasado jueves. Para casi nadie ha pasado desapercibida la entrevista que Alfonso Merlos concedió al canal de Youtube, ‘El Estado de Alarma’, pues mientras participaba en el programa se coló una joven semidesnuda a su espalda. No se trataba de su novia, Marta López, sino de la que es su nueva ilusión, Alexia Rivas. La imagen corrió como la pólvora en redes sociales y horas después SEMANA había accedido a los tres testimonios más importantes. Esta revista contactó con Merlos, con Marta así como con la reportera de ‘Socialité’. Los tres nos transmiten sus impresiones a la vez que los espectadores y lectores permanecen pendientes de esta historia ávidos de más detalles. Ahora este medio publica en exclusiva cómo se encuentra la ex gran hermana cuando se apagan los focos: «Está destrozada, no duerme, no deja de llorar». Unas declaraciones de sus allegados que tan solo revelan la pesadilla a la que está haciendo frente, pero ¿qué alcance ha tenido este escándalo fuera de nuestras fronteras?

Aunque es cierto que el impacto no ha sido brutal en la prensa extranjera, sí que ha habido medios fuera de nuestro país que se han hecho eco de este escándalo. Uno de ellos es ‘Daily Star’ en el que han recogido esta imagen que tantas horas de televisión ha ocupado durante los últimos días y así se evidencia en esta noticia. «Una mujer en topless fue captada por la cámara mientras pasaba de fondo cuando un periodista español estaba dando una entrevista sobre la crisis del coronavirus», escriben en el citado tabloide.

Por otro lado, la web ‘Decider’ incluso hace un guiño a ‘Melrose Place’ y lo pone como ejemplo como uno de los casos a los que nos podemos enfrentar durante una entrevista virtual. «Si tienes pensado hacer una colaboración virtual desde casa, quizás no sea una buena idea dejar que tu pareja se pasee medio desnuda por la cocina”, apuntan desde este diario. El interés sobre este asunto ha ido creciendo como la espuma a lo largo de todos estos días, siendo SEMANA el que te ha ofrecido minuto a minuto todos los detalles de este huracán sentimental.

Aunque las relaciones y rupturas sentimentales de Alfonso Merlos no solo han sido cubiertas por los medios, también por las redes sociales que han hecho un seguimiento exhaustivo de los tres protagonistas.

La reaparición de Alfonso Merlos en televisión

Tres días después de que la fotografía de Merlos y Alexia circulara por Twitter, el periodista reapareció en televisión para explicarse frente a las cámaras. Su primera intervención tuvo lugar en ‘El programa de Ana Rosa’, donde pidió disculpas a su ya expareja, Marta López. «Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda», deslizó. Pocas horas después ambos se reencontraron en los estudios de Mediaset, aunque entonces Merlos prefirió no dirigirse a ella. Su cara a cara fue tremendamente tenso y una vez más los espectadores mascaron casi en primera persona las emociones del que ya han tildado como culebrón de la cuarentena.

Alexia Rivas ha amenazado con demandar

Días después de que la reportera de ‘Socialité’ concediera sus primeras declaraciones a SEMANA, confirmando que era ella la mujer que aparecía en el vídeo, la joven envió un comunicado en el que advertía con demandar cualquier información que no fuera veraz sobre su persona. Ella misma lo emitió en sus redes sociales, dejando claro que no permitiría ninguna mentira o información no contrastada. Un día después abandonaba la casa que compartía con su pareja, Alfonso Merlos, pero solo durante unos instantes. Lo hacía para pasear a su perro, eso sí, no quiso hacer declaraciones sobre todo lo que está hablando en los últimos días.

Esta advertencia, lejos de amedrentar a Marta, ha provocado que ella siga confesándose sobre qué siente tras lo ocurrido así cómo qué piensa de ella. «Creo que son tal para cual y creo que es lo mejor que ha pasado para ellos y para mí», dijo la exconcursante de ‘Gran Hermano’ en ‘Ya es mediodía’. Palabras con las que dejaba clara cuál era su opinión tanto sobre Alexia como sobre Merlos.

Este mismo miércoles Marta López ha dado las gracias públicamente a Alexia por abrirle los ojos, ya que el mismo día en el que se vio cómo Alexia estaba en casa de Alfonso, Merlos le había pedido matrimonio. «Yo al final se lo dije a Alexia Rivas, no sé cómo agradecerte el muerto que me has quitado de encima y así es», ha dicho a los reporteros gráficos que se encontraban en las inmediaciones de su vivienda.