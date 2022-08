El verano se le ha complicado a Mercedes Milá, quien se encontraba disfrutando de unos días de descanso con motivo de sus vacaciones en Francia. La comunicadora ha sufrido un aparatoso accidente mientras disfrutaba de uno de sus pasatiempos favoritos: montar en bicicleta. Este hecho le ha llevado directamente a un hospital de la zona con un claro diagnóstico: tiene el húmero roto. Ha sido la propia periodista quien ha contado lo sucedido, tranquilizando así a todos sus seguidores. Y es que afortunadamente todo ha quedado solo en un gran susto y ella, haciendo alarde de su labor como periodista, ha contado todo.

Y a pesar de que tiene el húmero roto, se encuentra bien. Al parecer, se encontraba montando en bicicleta cuando un insecto le atacó y en un acto reflejó intentó zafarse de él, soltándose el manillar y sufriendo una aparatosa caída. «Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro», comenzaba diciendo la periodista

Mercedes Milá se ha librado de tener que ser operada y no tendrá que pasar por quirófano

«Aunque costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me llevaron al hospital. Allí me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial». Mercedes Milà reconoce estar «hasta arriba de morfina», y aunque está pasando un momento doloroso, vuelve a hacer alarde del buen sentido del humor que tiene: «Estoy de muy buen humor y eso es importante. Porque realmente podría haber sido mucho peor», ha dicho antes de entrar en más detalles. «Gracias a Dios no tenía desplazamiento en la rotura, por lo que no me van a tener que operar. Esto lo voy a tener que llevar durante 40 días y tendré que estar sin moverme. Ni siquiera me voy a poder poner desodorante, así que no os acerquéis a mí«, ha contado.

La comunicadora continuará con su recuperación en España

Afortunadamente, todo ha quedado en un gran susto y no va a ser necesario que pase por quirófano. Sin embargo, no se ha librado de un aparatoso vendaje y un arnés que le inmoviliza el brazo y que deberá llevar 40 días, por lo que finalmente sus vacaciones no serán como ella esperaba. La presentadora regresará a España para continuar con su recuperación tras este aparatoso accidente que ha paralizado sus vacaciones en Francia. Sin embargo, esto no será motivo para que, dentro de lo posible, siga disfrutando de estos días de descanso y relax que tanto ansiamos todos cuando llega la época estival. Eso sí, ahora se lo tendrá que tomar con más calma y no podrá practicar este tipo de deportes.