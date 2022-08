Mercedes Milá sufrió un impactante accidente mientras montaba en bicicleta durante sus vacaciones en Francia. Aunque en un primer momento se descartó que tenía que pasar por quirófano, finalmente su médico le desveló que tenía que hacerlo «de urgencia». Dicho y hecho. La popular presentadora ya ha pasado por quirófano y, afortunadamente, ya se encuentra en planta. Ha sido ella misma quien ha revelado que ya se había sometido a la intervención quirúrgica y que se encuentra en perfecto estado, por lo que afortunadamente ahora comienza su recuperación. «Ya me he operado. Estoy muy bien. Eso lo primero. La operación fue tal y como el Doctor Mir había previsto aunque se encontró con una «avería» muy seria. Hay que ver lo que puede provocar un «humilde» tábano en la vida de uno», desvelaba con ese toque de humor que siempre le ha caracterizado.

La comunicadora ha compartido instantáneas tras su operación desde el mismo hospital donde ha sido intervenida. En todo momento, está acompañada por amigas que la acompañan en este momento tan delicado. «A todos os agradezco de corazón vuestras palabras y deseos. Me habéis acompañado antes y después de esta operación tan inesperada y como dice nuestro William Levy, «sois un ejército de cariño«», ha continuado diciendo.

Mercedes Milá tendrá que comenzar una rehabilitación para recuperarse

«Ahora toca tener paciencia y hacer la mejor rehabilitación posible para recuperar el 100 por 100 del movimiento del hombro y seguir disfrutando de la bicicleta», confiesa Mercedes Milá. La presentadora ha querido compartir una impactante imágen de una radiografía de su hombro tras su operación, donde se pueden ver los clavos con los que le han fijado la articulación dañado. Ha sido un shock para todos sus seguidores ver el actual estado de su hombro.

La comunicadora sufrió a principios de este mes un aparatoso accidente mientras disfrutaba de uno de sus pasatiempos favoritos: montar en bicicleta. Este hecho le llevó directamente a un hospital de la zona con un claro diagnóstico: tiene el húmero roto. «Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro», comenzaba diciendo la periodista. «Aunque costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me llevaron al hospital. Allí me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial».

«Gracias a Dios no tenía desplazamiento en la rotura, por lo que no me van a tener que operar. Esto lo voy a tener que llevar durante 40 días y tendré que estar sin moverme. Ni siquiera me voy a poder poner desodorante, así que no os acerquéis a mí«, contó. Sin embargo, días después confesaba que finalmente sí tenía que pasar por quirófano: «Mi médico, Rafa González-Adrio, me ha hecho un TAC. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano».