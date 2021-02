Sara Carbonero está utilizando sus redes sociales para a través de mensajes subliminales revelar cómo afronta su ingreso hospitalario.

Sara Carbonero desde hace algunos días permanece ingresada en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Allí está al lado de sus apoyos más fieles, quienes, tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, no se separan de la comunicadora. Entre ellos Iker Casillas, que no está atravesando un buen momento debido a la hospitalización de su esposa. Mientras para el guardameta está siendo difícil esta etapa y se refugia en sus amigos más íntimos, la periodista trata de sacar el lado positivo ante este revés de la vida. A sus más allegados les revela que desea con todas sus fuerzas volver al trabajo y que si todo va bien sea la próxima semana cuando se incorpore de nuevo a su sección radiofónica, «Que siga el baile». Quiere recuperar su rutina, su ritmo y no haya problemas de salud en su camino, ni nada que se le parezca. Por ello, se aferra a una actitud muy optimista y así se refleja en todos y cada uno de los mensajes que ha mandado desde el hospital.

Sin necesidad de hablar, Sara Carbonero ha dicho mucho más de lo que pueden imaginar sus seguidores. La periodista desde que ha ingresado en el centro hospitalario ha posteado algunas frases que desvelan la importancia de proteger su interior, un lugar que tiene que tener apuntalado y con la fuerza suficiente para enfrentarse a cualquier situación que pueda encontrar día a día. Ella está centrada en «proteger la magia», en tener una visión bonita de la vida y en celebrar cada uno de los instantes de los 37 años que acaba de cumplir. Comparte imágenes que hay para quien pasan desapercibidas, pero cuya traducción expresa cómo se siente. Sara hace tan solo unas horas publicó una instantánea de mariposas, las cuales representan «cambio, transformación y evolución a lo positivo». En especial, azules, que expresan alegría, simbolizan la vida y, además, se dice que cumplen deseos.

Al igual que la canción que compartió la también empresaria en su perfil de Instagram. La guapísima periodista se refugia en la música para que las horas en el hospital pasen rápido, títulos que, por cierto, comparte con sus followers. La joven optaba esta semana por ‘Espíritu Santo’ de Delafé y las flores azules, un tema que grita al amor y a la intensidad de la vida. «Día a día, cada día pasear y soñar que caigan estrellas para confirmar que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela que la verdad no estoy nada mal», dice la letra. Y a estos gestos se suman publicaciones de un vídeo en el que Sara Carbonero insistía en que había dos maneras de afrontar el día a día, aunque la periodista tiene claro por cuál se decanta: la de mirar a la vida con coraje. Su espíritu de lucha es un hecho y siempre trata de mostrarse enérgica, actitud ejemplar para todos los que la quieren y que evidencian que no pierde el ánimo en ningún momento.

Su ingreso llega días después de que Sara Carbonero cumpliera 37 años, fecha en la que Iker Casillas quiso felicitarla públicamente para recordarle la premisa que lleva a cabo cada día la periodista. «37 inviernos. Muchas felicidades. El baile sigue…hay que bailar hasta el final», escribió, palabras a las que respondió Sara con un «pero por supuesto», zanjando así cualquier rumor de separación entre ellos.