Este jueves, Paz Padilla ha asistido a una importante cita: el almuerzo que los Reyes Felipe y Letizia ofrecieron en el Palacio Real a una representación de las letras con motivo de la entrega del Premio Cervantes a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. La andaluza fue invitada por la editorial Harper Collins, responsable de la edición de su primera obra literaria, ‘El humor de mi vida’, que fue el libro de no ficción más vendido en España en 2021.

La humorista y actriz ha disfrutado tanto de su encuentro con los monarcas que ha querido mostrar su gratitud. En una emotiva carta, la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ ha dado las gracias «por este día tan increíble» que ha vivido tan intensamente en el Palacio Real de Madrid.

«Me he sentido como una niña pequeña, el libro ‘El humor de mi vida’ solo me ha traído amor y cosas buenas», dice. «Esta invitación a la comida de los premios Cervantes en el palacio Real ha sido otro regalo. Gracias a vosotros, los lectores y a mi gente», escribe en su perfil de Instagram. «No puedo devolveros tanto como me habéis dado. Gracias, Gracias, Gracias».

Tan entusiasmada estaba Paz con este evento que llevaba semanas contando los días para poder vivir este gran momento. Hace unas horas confesaba estar nerviosa y feliz tras recibir la invitación, que le hizo una especial ilusión: «Hoy va a ser un día especial, precioso, no os podéis imaginar la ilusión que me hace. Voy a disfrutarlo como un regalazo, como si fuera una regalo de Reyes», aseguraba. «No sabéis lo que eso significa para mí… ¡Qué emoción!».

Paz Padilla ha regalado un ejemplar de su libro a la Reina Letizia

Este jueves, Paz Padilla ha tenido un detalle muy bonito para el personal que trabaja en protocolo, «que son súper cariñosas», y les ha llevado varios ejemplares de ‘El humor de mi vida. Incluso ha llevado uno dedicado a la Reina Letizia, «uno de os libros más especiales que he regalado». La gaditana ha explicado que se lo ha querido obsequiar porque «es un libro que habla de amor y en el que te ríes y creo que a ella le puede gustar y le puede venir bien».

El próximo sábado, Paz Padilla estará en Barcelona firmando libros con motivo del Día de Sant Jordi. La actriz, humorista y presentadora atenderá a sus lectores en una caseta situada en la plaza Catalunya entre las 12:00 y las 14:00 horas. Será otro momento que vivirá con especial alegría, ya que tiene un especial vínculo con Cataluña. Allí vivió tras casarse con su primer marido, Albert Ferrer, y allí nació su única hija, Anna Ferrer Padilla. «¡Qué felicidad! Ven a verme», ha dicho en las redes sociales.

