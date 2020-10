El presentador ha recibido un mensaje de la malagueña que ha provocado una respuesta conciliadora por su parte: «No quiero que te agobies bajo ningún concepto».

En los últimos días Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos preparan el terreno que les conducirá a su reconciliación. La amistad que forjaron dos décadas atrás se vio truncada tras la polémica entrevista en ‘Sábado Deluxe’, donde la malagueña le dedicó varios insultos al presentador. Lo acusó de «gamberro», «mentiroso», «asqueroso», «gilipollas» y «tonto», lo que provocó una enorme decepción en el catalán.

Tras su visita a los platos de Telecinco se sucedieron innumerables mensajes de dolor por parte de Jorge Javier. Este no dudó en hablar públicamente del daño que le había hecho la actitud de su colega y amiga en su último encuentro televisivo. «La gran asignatura pendiente de María Teresa es no prepararse para el adiós» fue alguna de las afirmaciones que hizo sobre ella. También la acusó de ver «fantasmas donde no los hay» y la acusó a ella y a sus hijas de ser un «clan enfermo», ya que «viven instaladas en una realidad distorsionada». Después de una semana de tormenta, las aguas empezaron a calmarse y el presentador empezó a dejar abierta la puerta a una reconciliación. «Yo estoy convencido que nos vamos a volver a hablar. No sé cuándo porque yo tampoco soy de los de ‘hablamos y aquí no ha pasado nada’. Pero yo no soy así. Necesito mi tiempo y entiendo que ella necesitará el suyo», reconocía.

«He leído un mensaje de María Teresa que aún no he tenido fuerzas para leer»

Lo que sucedió después es de sobra conocido. María Teresa fue la primera en ponerse en contacto con su amigo para dar su brazo a torcer. «Monstruo de las galletas, te quiero», le recordaba a través de un mensaje de WhatsApp. Él le pedía un poco de tiempo, pero este miércoles se ha rendido por completo. El amor y la amistad han vencido a la decepción. La veterana periodista le enviaba un mensaje inesperado. «Esta mañana he leído un mensaje de María Teresa Campos que aún no he tenido fuerzas para leer», anunciaba al arranque del programa.

Sin desvelar en ningún momento el contenido del último mensaje de María Teresa, el presentador cogía su teléfono móvil para enviar unas palabras a la presentadora en riguroso directo. «Teresa, que estoy en directo dejándote un mensaje, para que lo escuche toda España. He dicho que me has dejado un mensaje conciliador, que yo también quiero una reconciliación«, indicaba.

«No quiero que te agobies bajo ningún concepto»

Sereno, concluía su mensaje de manera tranquilizadora. «Que ya no tenemos tiempo de guerras, que ya bastante con la que nos está cayendo y que no tenemos que alimentar más. Y que todo lo que sentimos el uno por el otro supongo que seguirá en pie. Tenemos una conversación pendiente, pero no quiero que te agobies bajo ningún concepto».