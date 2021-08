Amador Mohedano continúa hospitalizado tras sufrir una hemorragia digestiva. “Está estable pero va a seguir ingresado, es lo que han recomendado los médicos”, ha afirmado su representante, Jesús Alba. El hermano de Rocío Jurado se sintió mal en la noche del jueves poco después de protagonizar un fuerte encontronazo en directo con María Patiño. Ahora, la presentadora le ha lanzado un nuevo mensaje reafirmándose en sus palabras.

«En un tema de salud yo no intento quedar por encima absolutamente de nadie», ha comenzado indicando en ‘Viernes Deluxe’. Para acto seguido subrayar que espera que se «tome en serio las recomendaciones del médico». También hacía hincapié en que quizás mucha gente «no entienda» el mensaje que iba a dar a continuación.

«No me importa decir lo que siento. No tengo porqué mentir. Tengo un gran aprecio a Amador. Conmigo siempre ha sido un hombre muy educado». La gallega recordaba que su relación profesional con él siempre había sido buena y él nunca había dejado a contestarle a sus llamadas. Sin embargo, ha querido reafirmarse: «Sé lo que dije ayer. Asumo las consecuencias de mis palabras. Ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día. Le mando un beso».

El conflicto surge por unas declaraciones que vertió María Patiño en ‘Sálvame’. Aseguró que durante una conversación con Belén Esteban, Amador asintió cuando la colaboradora le preguntó si José Ortega Cano le había «dado mala vida» a Rocío Jurado. Esta afirmación hizo que el exrepresentante llamara de forma inmediata al programa y se mostrara muy crítico con la presentadora.

«¿Qué pasa que hemos perdido la cabeza todo el mundo?», le decía enfadado. «¿Vale todo por la audiencia? María, pegas unos patinazos que no veas. Lo tendrás que demostrar. ¿Tú te crees que yo te voy a decir que Ortega Cano le daba mala vida a Rocío Jurado?». María Patiño le contestaba tajante: «Yo no me estoy inventando nada. Soy consciente de la dimensión de mis palabras». Añadía que lo que había dicho era totalmente «cierto».

Un último susto

Por el momento, Amador continúa estable. Está ingresaba en el hospital de Jerez de la Frontera con una anemia muy fuerte y ha precisado diversas transfusiones de sangre. Se encuentra en observación y evoluciona de forma favorable. Si toco continúa como hasta el momento, este mismo sábado pasará a planta, tal y como ha confirmado su representante.

La familia de Rocío Jurado continúa en el punto de mira a raíz del documental de Rocío Carrasco. La segunda entrega, que se estrenará el próximo otoño, promete dar mucho que hablar. Según ha afirmado Rosa Benito en ‘Ya es mediodía‘ la exposición mediática a la que se ha visto sometido su exmarido en estos meses habría sido clave en este último susto.