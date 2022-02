La polémica está servida. Las contundentes declaraciones de Rocío Carrasco en ‘El precio del silencio’ están generando una ola de reacciones que llegan de distintas esferas. Por supuesto, también de su propia familia. Gloria Camila Ortega ha contestado a su hermana quien dijo de ella que la «echaban al ruedo» y estaba siendo influenciada por parte de su padre, José Ortega Cano. La joven ha sido contundente a través de sus redes sociales.

Gloria Camila Ortega ha rescatado una cita que pertenece al escritor y filósofo francés Voltaire con la que apunta directamente a su hermana. «Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo», ha afirmado. Una frase que ha despertado el aplauso de muchos de sus seguidores. Rocío Carrasco aseguró durante su última intervención que estaba siendo «influenciada». También dijo que cuando murió Rocío Jurado, ella era muy pequeña para estar al tanto de ciertas cosas. «Por desgracia, no ha tenido tiempo, ni conciencia, ni madurez suficiente para saber lo que pasaba o dejaba de pasar».

Gloria Camila, en el centro de la polémica

Unas palabras que no han gustado, en absoluto, a José Ortega Cano. El torero aseguró que este comentario le pareció «muy fuerte» durante una conexión telefónica que hizo con el programa ‘Viva la vida’. «Yo no obligo a Gloria Camila a nada. Ella tiene autonomía propia para responder», afirmó enfadado. Las palabras exactas de la protagonista de ‘Montealto’ refiriéndose a Gloria Camila Ortega fueron estas: «Me gustaría decirles a todos estos que se están encargando de volver a echar a otra niña al ruedo, que tengan vergüenza y huevos porque ya estoy aquí. No tengo miedo, no hay amenazas. Que sigan inventando. Esa que ha salido en el documental de antes, gracias a Dios no existe. Sed valiente los adultos».

Rocío Carrasco también aprovechó para lanzar un consejo a su hermana para que cuestionase seriamente las versiones que está escuchando en casa sobre las distintas polémicas familiares. «No que abandone en su familia. Que ponga en cuarentena lo que se está diciendo». También le pidió que deje de solicitar en los tribunales documentación que perteneció a su madre. «No me pidas más papeles, vida mía. A lo mejor te los voy a dar y a lo mejor no te van a gustar. A lo mejor todo ese mundo idílico se te viene encima. Es algo que a ella le hará daño».

Se ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el clan de la recordada Rocío Jurado. Mientras Rocío Carrasco niega que echase de la casa de Montealto a Ortega Cano tras el fallecimiento de la artista, este desmiente esta versión. «Fidel Albiac y Rocío Carrasco nos obligaron a irnos de Montealto. Cogí la ropa de los tres y la furgoneta que tenía entonces de la cuadrilla y nos fuimos. No obligaron a irnos», ha afirmado tajante.