Melyssa ha contado en MTMAD semanas después de abandonar ‘Supervivientes’ cómo afronta esta nueva etapa en su vuelta a la rutina.

La estancia de Melyssa en ‘Supervivientes’ le sirvió para fortalecer su mente, lo que no imaginaba es que volver al mundanal ruido iba a ser tan duro para ella. La concursante de la aventura selvática más dura de la televisión ha sufrido graves secuelas tras volver a España, algunas de ellas referentes a su salud. Perdió casi 5 kilos, no obstante, ya los ha recuperado, eso sí, solo con ciertos alimentos. La catalana se ha convertido no tolera todo lo que se comía antes y, de hecho, ha experimentado un hinchazón en la zona abdominal. «He estado los 4 meses de ‘Supervivientes’ sin regla, pero me ha venido, por fin, hace dos semanas, y menos mal, porque no tenerla también tiene sus efectos sobre el cuerpo», ha dicho la influencer en MTMAD.

Si bien hay muchas cosas que ahora no puede comer porque no le resultan digestivas, hay otras muchas como las galletas de chocolate que se han convertido en un ‘must’ en su día a día. «Ahora me ha dado por comer unas galletas rellenas de cacao. He creado como una obsesión con el dulce. Y otra cosa que ya nos avisaron los médicos es que, al volver a comer normal, se nos hincharía unos días la tripa… son gases».

Aunque la comida no es la única asignatura pendiente que tiene, también lo son los hábitos que abandonó cuando fue a ‘Supervivientes’. Por ejemplo, hablar por teléfono: «Me ha costado retomar mi vida, porque en Supervivientes lo único que teníamos que hacer era pescar, hacer fuego, coger leña… y la vida ‘normal’ es bastante estresante. Me he acostumbrado a no usar el teléfono, a hablar sólo con la gente que estaba a mi alrededor y ahora es hablar con amigos, familia, quedar con unos, con otros, trabajo… se acumula un poco y agobia. Necesito mi espacio», ha contado con cierta angustia Melyssa.

Es difícil pasar página, en especial, si se tiene en cuenta que en Honduras podía hacer hacer lo que quisiera a cada instante. Era un alma mucho más libre, lo que también ha provocado Melyssa eche de menos su estancia en el reality más duro de la televisión. «Voy por la calle y a lo mejor me apetece tumbarme en el suelo, y no puede ser, porque esto no es ‘Supervivientes’. Aún así, un día con mis amigas en el paseo marítimo lo hice. Menos mal que no había mucha gente, porque quien me viera pensaría que estoy loca. Pero lo necesitaba y estuve 5 minutos», ha relatado la joven diseñadora. Tanto es así que se ha visto tentada incluso a hacer sus necesidades en la calle, un instinto al que, por supuesto, no ha sucumbido. «Ahora veo normal el tener ganas de hacer pis por la calle y bajarme los pantalones a hacerlo. No lo he hecho, pero muchas veces me han entrado ganas y lo he pensado, pero me he tenido que parar a reflexionar y decir ‘no, Melyssa, esto no se hace. No eres un simio'», ha finalizado.