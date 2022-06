Máximo Huerta está en un buen momento de su vida, después de haber dejado atrás su corta carrera política de tan solo unos días. El escritor ha regresado a la televisión con trabajos en la cadena pública y también en canales autonómicos, pero lo que más ilusión le hace ahora es la promoción de su última novela, ‘Adiós pequeño’, por el que ha recibido el importante Premio Lara. Con motivo de esta labor de dar a conocer su obra, el periodista ha hablado largo y tendido sobre su nueva vida, sobre las curiosidades de su nueva novela y, por supuesto, sobre Ana Rosa Quintana y la admiración que siente hacia ella, a la que considera una maestra. Eso sí, mientras habla sobre su exjefa, se atreve a pronunciar palabras que sabe que podrían molestar a la presentadora, aunque ya se encargará él luego de hacerse entender en privado llegado el caso de que le pidan explicaciones.

Aunque Máximo Huerta esté ahora centrado en su papel literario, echa la mirada atrás y recuerda con cariño los años que pasó en televisión al lado de Ana Rosa Quintana, de quien ha aprendido mucho y le ha ayudado a estar donde ahora se encuentra. “Presento un programa diario en la televisión autonómica. Así que estar en la tele forma parte también de mi recorrido vital y es otra manera de contar historias. Yo soy un contador de historias, da igual dónde las estés contando. Contar historias es lo que yo siempre he querido y recuperar al contador de historia es lo que más feliz me hace”.

Al destacar este punto, Máximo Huerta no puede más que deshacerse en elogios hacia Ana Rosa Quintana, aunque no todo lo que diga de ella vaya a sentarle bien, dado que la conoce lo suficiente como para saber que hay declaraciones que ella preferiría que se ahorrase: “Ana es una de las grandes, no de la tele actual, sino de la historia de la tele. Y me mataría si me escucha. Pocas personas en la tele marcan sello y una huella en la televisión y Ana Rosa Quintana deja huella. Ser Ana Rosa Quintana no ha debido de ser fácil y es una gran profesional, de la que siempre aprendí muchísimo, televisivamente, posiblemente de quien más”, sentencia el presentador.

Gtres

Máximo Huerta no descarta trabajar en un futuro de nuevo al servicio de Ana Rosa Quintana, aunque sepa que es una labor dura: “Trabajar en un magazine es muy complicado. Es muy difícil. Y hacerlo fácil es algo que Ana Rosa lo consigue. Hacer que todo parezca fácil y eso bienvenido sea. Cualquier encuentro con Ana, siempre”. Eso sí, para eso deberá esperar a que su exjefa retome su rutina una vez haya superado el cáncer de mama que le mantiene alejado de las cámaras, lo cual se prevé que será el próximo mes de septiembre: “Ana Rosa Quintana forma parte de mi vida, obviamente, y estoy agradecido de haber estado con Ana. Pero Ana está fuerte en todos los sentidos de la palabra, tan fuerte, que es capaz de volver en septiembre como si empezara de nuevo en la televisión, porque no ha perdido la capacidad de sorpresa, de observación, de ilusión. Y eso se transmite”, reconoce el escritor, orgulloso de su pasado junto a ella y de poder presumir de tenerla como amiga para siempre.

