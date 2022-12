Máximo Huerta despide un año especialmente duro para él y su familia. El escritor ha hecho frente tanto a problemas de salud propios como a los de su madre, Clara Hernández, el pilar más férreo que tiene en su vida. El pasado mes de octubre le extirparon un tumor sobre el que él no quiso dar más detalles, siendo ahora cuando ha reconocido que hay días en los que su progenitora no le reconoce. «Los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria», dijo. Ahora ha compartido una anécdota que ha emocionado a sus seguidores, los mismos que le mandan todo su apoyo y cariño en este momento.

«Mi padre no le dejaba a mi madre pintarse las uñas, ni vestirse de rojo. Jamás lo hizo. Anoche quise darle la vuelta al destino y a la vida que nos queda. Y se las pinté de rojo con un frasquito que regalaba una revista mensual. Del rojo que nunca pudo. Y ahora se mira diciéndome lo bonitas que le quedan. Y yo le digo, feliz, que sí. Que está preciosa«, comienza diciendo Máximo Huerta. Es quien le cuida y quien le consiente, cumpliendo muchos de los deseos que le plantea a su hijo. «Me pidió después sus libros favoritos: Genoveva de Brabante y Cuerpos y almas. «Ponlos en la librería», insiste. Y le digo que sí, que sí a todo», continúa.

Mar Saura, Blas Cantó, Soraya, María del Monte o Loles León son solo algunos de los rostros conocidos que se han emocionado con este post. En él se pueden ver las manos de manos, las cuales se tocan con un cariño capaz de traspasar la pantalla. Ella sujeta los libros que tiene sobre su regazo y él muestra las uñas pintadas de rojo por su propio hijo, un gesto que él guardará para siempre en su memoria. Otros como Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, le dicen: «Qué maravillosa colección de recuerdos estás fabricando». Y no mienten, pues Máximo está consiguiendo pasar un tiempo muy valioso con su madre, a quien adora por encima de todo.

Una rotura de cadera

A comienzos de año Máximo Huerta explicó que su madre había sufrido una grave caída, la cual le provocó una rotura de cadera. Desde entonces, no se separó de ella y no la dejó de cuidar. Hasta hoy que sigue a su lado.