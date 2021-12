Maxi Iglesias hacía mucho que no hablaba sobre su vida privada, al considerar que debe hacer más ruido con su trabajo que con sus amoríos, pero esta vez ha querido saltarse su propia norma. El actor ha querido confirmar que su corazón ya está ocupado y que la afortunada es su compañera de reparto en la película ‘Mochileros’, la actriz Stephanie Cayo. Los rumores sobre que la pareja de actores podría haber dado un paso más en su amistad y se habían convertido en compañeros de vida llevan sonando con fuerza desde el pasado verano, pero han sabido mantenerse alejados del foco mediático y esconder su romance. Hasta ahora.

En su día, unas fotografías de la actriz peruana con Maxi Iglesias por las calles de Málaga hicieron saltar todas las alarmas sobre que entre ellos existía un sentimiento que se define más allá de la amistad. Pero no ha sido hasta ahora cuando lo han confirmado. Al menos así lo hemos entendido todos cuando el actor ha compartido una serie de fotografías en compañía de la que era su amiga en su cuenta de Instagram y acompañando este álbum con un filosófico mensaje que para muchos es la confirmación oficial de que son novios.

“El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si quien tiene un amigo tiene un tesoro, entonces, cuando es mucho más que una amiga, ¿qué hay más que un tesoro?”, se pregunta Maxi Iglesias como acompañamiento a unas fotos en la que aparece entre flores virtuales junto a su “algo más que amiga”, Stephanie Cayo. En las cuatro imágenes que componen la publicación viral del intérprete, él aparece con la actriz en brazos en poses más propias de bailarines experimentados que de dos actores. Se nota la química, especialmente en la última fotografía, en la que ambos se miran a los ojos con una media sonrisa en el rostro y sin poder evitar que salgan chispas de su romántica estampa.

Aunque no llegue a pronunciarlo de manera explícita, a buen entendedor pocas palabras basta y Maxi Iglesias ha dejado claro que está de acuerdo en que “quien tiene un amigo tiene un tesoro”, pero duda en qué sucede cuando es “algo más que una amiga” -justo aquí habla en femenino-. Como era de esperar, no han tardado los miles de comentarios en dicha publicación de Instagram de seguidores que les felicitan por la felicidad que derrochan juntos, mientras que otros se apenan por haber perdido la oportunidad de ‘cazar’ al soltero de oro español. Una de las respuestas que más mimo ha cosechado entre todos ha sido el de una usuaria que ha echado mano del humor para mostrar su descontento por ver a su ídolo en brazos de otra mujer de lo más feliz: “No, no estoy llorando, es que se me ha metido un ‘Maxi tiene novia’ en el ojo”.

Así han jugado al despiste durante meses

Como decíamos, desde el pasado verano se ha rumoreado que Maxi Iglesias y Stephanie Cayo habían iniciado un romance, aunque ellos lo negaban tajantemente diciendo que son solo amigos. Eso fue tras la publicación de las famosas fotos en Málaga, pero después tuvieron citas con los medios en los que la pregunta sobre el estado de su corazón era obligatoria. Así sucedió durante la alfombra roja del festival Starlite de Marbella, donde él reconoció que su corazón estaba “ocupado”. También jugó con esta información al afirmar que estaba viviendo una etapa dulce en su vida gracias “a mis amigos, un pilar importantísimo en mi vida y te puedo decir que trato de rodearme de gente que me suma y me ayuda a ser mejor persona”. ¿Hablaba de Stephanie Cayo?

Ella también jugó al despiste días después en otro acto público al ser preguntada por sus amores, a la espera de que el nombre de Maxi Iglesias apareciese en la conversación. Así fue, ella tiró balones fuera y tan solo confesó que es un buen amigo, pero la coletilla final dejaba entrever que tenía mucho más que decir, pero que optaba por el silencio: “Somos compañeros y somos amigos. Eso es todo lo que puedo decir… por ahora”. Por fin, ahora él también da un paso más en sus declaraciones, dejando algo más claro que su romance es un hecho, a pesar de que está causando un mar de lágrimas en las redes sociales.