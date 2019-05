5 Una lluvia de huevos muy peligrosa

Tal y como han reconocido fuentes de los Mossos d’Esquadra de forma oficial, el lanzamiento de huevos contra Marta Sánchez tuvo lugar por un grupo de jóvenes que aún no han sido identificados. No obstante, las fuerzas de seguridad ya están investigando lo sucedido y prometen que esta fechoría tenga sus consecuencias. Y es que no solo la cantante y su equipo de músicos y técnicos de sonido sufrieron la lluvia de huevos, sino también parte del público se vio afectado por este acto vandálico.