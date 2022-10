Marta Riesco atraviesa una de las épocas más felices de su vida después de que Antonio David Flores diera al paso de continuar con su relación con la periodista. Desde ese día, la pareja no ha dudado en hacer muchos planes, entre los que ha estado pasar un verano impresionante. Desde cada rincón que han viajado ha dedicado al ex Guardia Civil varias declaraciones de amor. La periodista ha seguido de cerca estos días de la confirmación de la relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne en SEMANA. ¿Qué piensa sobre esto?

La periodista da su opinión sobre la relación entre Olga y Agustín

Vídeo: Europa Press.

«Si están enamorados me alegro muchísimo, si están enamorados y felices me alegro por ella», ha empezado diciendo Marta Riesco. A pesar de que entre ellas no hay relación, sabe que Antonio David, su pareja, quiere lo mejor para ella y nada más por eso, se alegra porque es una buena noticia. «Antonio David la quiere muchísimo, quiere lo mejor para ella y yo también y así que felices los cuatro, que me lo critican», declara entre risas por hacer mención al título de la canción de Maluma.

Aunque ahora mismo no hay relación entre ellas, Marta no duda en mostrarse feliz si al final Olga consigue llegar a un acuerdo para trabajar en televisión. Esto haría que ellas se vieran por los pasillos de Mediaset. Lejos de ser algo incómodo para ella, la periodista explica cómo se lo tomaría ella: «Me encantaría porque lo mismo es el comienzo de una bonita amistad. De momento no sé nada, no tengo ni idea, no me han dicho nada de manera oficial, lo he leído y estoy a favor de que la gente trabaje y hasta contenta por la oportunidad que nos da la vida para estar feliz todos. Por mi parte lo voy a dar todo, lo voy a dar para llevarnos bien, la felicidad de la familia de ella y la mía es la misma y si eso ocurre espero que nos llevemos bien», dice tajante.

A Marta Riesco no le importaría tener una amistad con Olga Moreno

Pero no es lo único de lo que da su opinión. En cuanto al supuesto distanciamiento de Olga y Rocío Flores tiene claro que «no tengo ni idea, pero si ella se ha enterado de esa manera a mí también me molestaría y me sentaría mal, por supuesto, si se ha criticado mi parte con toda la razón, entiendo que también se critique de la otra manera si ha sido así». En cuanto a la hija de su novio, Marta subraya que la joven no es una victima de la situación, que nadie le ha dejado de lado. Además, deja claro el amor que siente su padre por ella: «Rocío se puede sentir la persona más querida del mundo, con más amor, la quiere todo el mundo, su padre muchísimo, yo también la quiero, y supongo que por su lado también se siente muy querida y arropada».