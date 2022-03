Que Marta Riesco quiere casarse con Antonio David Flores es un secreto a voces. Fue la propia colaboradora de televisión quien le confesó sus ansiadas ganas de darse el ‘sí, quiero’ con el ex Guardia Civil a Jorge Javier Vázquez. Ambos se reencontraron en los pasillos de Mediaset y cuando el presentador le preguntó por su relación con «El penas» (así se dirige a Antonio David) ella no dudó ni un momento en asegurar que estaba muy enamorada y que incluso quería casarse con él. Unas palabras que no habrían hecho ni pizca de gracia a Rocío Flores. Sin embargo, Marta Riesco sigue echando leña al fuego y ahora lanza una nueva indirecta a su pareja. ¡Y es que ha revelado dónde quiere casarse con Antonio David Flores!

Marta Riesco quiere casarse en la playa con Antonio David Flores

A pesar de que Marta Riesco ha asegurado en más de una ocasión que quiere seguir siendo reportera y colaboradora y no convertirse en personaje público, sus actos y gestos dicen lo contrario. Prueba de ello ha sido este lunes en la tarde cuando estaba sentada en el plató de ‘Ya son las ocho’ y ha desvelado, sin venir a cuento, cuál es el lugar donde ella quiere casarse con su novio. «Me encantaría casarme en la playa”, ha dicho durante su intervención en el programa y mientras hablaba de la espectacular mansión que Donald Trump ha puesto a la venta en Palm Beach. Marta ha asegurado que no es la casa que se compraría. Sin embargo, ha aprovechado la ocasión para lanzarle una nueva indirecta a Antonio David Flores. ¿Sonarán campanas de boda en breve?

Mientras que llega el momento, Marta Riesco sigue inmersa en su faceta como artista. Desde que el pasado viernes 18 de marzo saliera a la luz su primer single, ‘No tengas miedo’, solo ha recibido más que alegrías. Y es que tal y como ella misma ha contado, alguien muy importante del mundo de la música se habría puesto en contacto con ella para darle la enhorabuena por el trabajo y revelarle las grandes cifras que está consiguiendo con su primer trabajo discográfico. Una andadura que la tiene viviendo un momento único en su vida.

Está viviendo su mejor momento personal y profesional

«Todo son risas hasta que he recibido este mensaje de una persona muy importante de la música. La canción en 24 horas ha superado a Manuel Carrasco en Itunes, es la canción más enlazada en Instagram y en Spotify está la 25 de las 100 canciones más escuchadas», contaba Marta, muy feliz por las buenas noticias que llegaban de su nueva andadura en el mundo de la música. Además, Miguel Ángel Nicolás anunciaba que este miércoles grabarían la versión 2022 de ‘No tengas miedo’.

