Todos los trabajadores de la productora ‘Unicorn Content’ de la que es jefa la propia Ana Rosa Quintana celebró su fiesta de verano en una exclusiva finca muy cerca de Madrid. Presentadores, colaboradores, redactores… nadie se quiso perder esta celebración con Ana Rosa como la gran protagonista. Supuso su reaparición tras su operación de cáncer que padece y en plena recuperación de esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de que la presentadora acaparó todos los focos, también estuvo la vista puesta en una sonada ausencia: la de Marta Riesco. La novia de Antonio David Flores no acudió a la fiesta y durante varios días se ha mantenido ausente a través de las redes sociales, donde es muy activa. Las alarmas saltaron. ¿No fue invitada la reportera de ‘El programa de AR’ y ‘Ya son las ocho’? Ella misma aclara todo.

Este lunes, Marta Riesco ha reaparecido tras un fin de semana en silencio. «Madre mía, cuando he visto todos los mensajes que qué me había pasado, que si me encontraba bien, que si no me habían invitado a la fiesta de mi productora. Un montón de preguntas», comienza diciendo. «Primero he estado dos o tres días que no me he encontrado muy bien. He estado un poco malilla pero me encuentro ya bastante mejor», continúa explicando. Marta asegura que «por supuesto que me invitaron a la fiesta de mi productora. Iba a ir hasta el último momento pero como no me encontraba bien, decidí no ir», cuenta.

Marta Riesco asegura que le dio «mucha pena no estar ahí» junto a Ana Rosa Quintana

«Fue una pena. He visto el fiestón que se marcaron mis compañeros y me ha dado muchísima envidia verlo», explica. La reportera también ha tenido palabras para su jefa, Ana Rosa Quintana: «Estaba espectacular. Me ha dado mucha pena no estar ahí y darle un super abrazo pero bueno. A veces las cosas vienen así», cuenta. «A la próxima espero no faltar porque es muy duro verlo desde Instagram», revela Marta Riesco tranquilizando así a sus seguidores.

Lo cierto es que la ausencia de Marta Riesco fue bastante significativa después de los últimos movimientos que hicieron con ella respecto a su puesto de trabajo. La reportera ya no está presente en la primera línea televisiva después de su «encontronazo» con Rocío Carrasco. Sin embargo, la reportera sigue vinculada a la productora aunque de momento ambas partes habrían preferido que no estuviera en directo siguiendo hablando de su vida personal, como hizo durante un tiempo tras confirmarse su separación con Antonio David Flores.

Marta Riesco no lo pasó bien. La vorágine en la que se vio envuelta hizo que tuviera que cogerse hasta en diferentes ocasiones bajas médicas y acudir a un especialista para aprender a gestionar todo lo que se estaba contando de ella. No fueron tiempos fáciles para ella pero, poco a poco, ha sabido recuperarse y ahora está viviendo su historia de amor con el ex colaborador de ‘Sálvame’.