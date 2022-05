Marta Riesco no para de acaparar titulares y más aún después de confirmar en ‘Ya son las ocho’ que habló con Rocío Carrasco tras recibir una llamada del director de una revista del corazón en la que se le hizo una oferta de trabajo. Dos días más tarde, la periodista ha vuelto a reaparecer en público y ha dado más detalles sobre la conversación que mantuvo con la hija de Rocío Jurado. Además, ha dado un golpe en la mesa y ha puesto contra las cuerdas a la empresaria y a todos aquellos que están cuestionando su versión de los hechos.

Marta Riesco está esperando a que llegue el lunes para mostrar todas las pruebas que tiene de la llamada en la que pudo hablar con Rocío Carrasco. Pero antes de que llegue el día, la periodista se muestra muy segura de la información que ha dado en su programa y ha dejado claro que a ella nunca «se le ha pillado en ningún renuncio». «¿Cómo sé yo que está Rocío Carrasco si ella no habla conmigo?«, reflexiona para dejar constancia de que su versión de los hechos es correcta. Marta Riesco no entiende que se cuestionen sus palabras y por ello desafía a la hija de Rocío Jurado a que salga a la palestra a desmentirla. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ se lleva las manos a la cabeza y se pregunta el motivo por el que la empresaria no se ha pronunciado todavía al respecto. Marta Riesco insiste en que ella no ha dicho en ningún momento que fuese Rocío Carrasco quien la llamase directamente y por eso ha querido dar más detalles de lo ocurrido. Vea el vídeo para conocer de primera mano qué tiene que decir la reportera.

Lo que está claro es que Marta Riesco está desafiando a Rocío Carrasco a que salga públicamente a hablar del asunto. A la espera de si la hija de Rocío Jurado acepta el pulso, parece que es la reportera la que va a volver a dar un paso hacia adelante y va a mostrar todas las pruebas que tiene para confirmar que su versión de los hechos es la correcta. La periodista está muy segura y esto es algo que han destacado sus compañeros de programa. «No suele mentir«, la defendía Marisa Martín-Blázquez este sábado en ‘Viva la vida’. Habrá que esperar al lunes para conocer más datos.

La versión que tiene Terelu Campos

Terelu Campos aseguraba este sábado en ‘Viva la vida’ que Rocío Carrasco no llamó a Marta Riesco. En concreto, la hija de María Teresa Campos reconoce que la historia «no es como se ha contado» y es la periodista quien llamó al director de una revista del corazón, que se encontraba en ese momento con la hija de Rocío Jurado. «Se produce una llamada de ella a él por una circunstancia que yo no voy a exponer para hablar de algo que ha pasado. Rocío Carrasco está en ese momento con el director, pero no se mete en la conversación. Él se levanta para hablar con esta persona (Marta). Yo creo que es más que evidente, que él se lo cuenta. Rocío ni habla ni escucha la conversación, está con el director de esta revista, en un restaurante, cuando recibe la llamada se levanta y habla a parte del lugar en el que están ellos», cuenta la colaboradora.

