A Marta Riesco se le empiezan a acumular los frentes abiertos. El de más peso, su enfrentamiento televisivo y judicial con a Anabel Pantoja. Desde que ambas se enfrentaran en directo durante la emisión de ‘Sálvame’, la guerra entre ellas está servida.

El hecho de que la sobrina de Isabel Pantoja haya hablado ante las cámaras de la tórrida escena sexual que presenció en Cantora entre dos mujeres -una de ellas, según su relato, era Marta- ha sacado de quicio a la novia de Antonio David Flores, quien ha anunciado que tomará medidas legales y que desea verla «en el banquillo como a su tía».

Explica por qué intervino en ‘Sálvame’: «Intenté ser lo más compañera posible»

Sobre su rifirrafe con la sevillana se ha pronunciado en ‘Ya son las ocho’: «Eso me me dejó un poco… Lo que pasó es que después de una jornada muy larga en Victoria mi compañero Kike Calleja, con el que tengo muy buena relación, me dijo que ‘te quieren saludar Terelu y María Patiño y Terelu. Sé lo que está haciendo ese programa conmigo y con gente que quiero. Intenté ser lo más compañera posible, no creyéndome yo guay ni nada por el estilo... Nunca sabes cómo vas a acertar en la vida. Si entras, porque entras…». La joven ha aclarado que intervino en directo en ‘Sálvame’ porque su compañero se lo pidió de manera expresa y porque «ya lo había intentado el día anterior».

«Está ya la demanda… Se está haciendo la demanda. Supongo que en breve le llegará. Me parece un tema muy serio y muy comprometido lo que hizo y lo que me hizo. Son ya tres años desde la primera vez que se pronunció sobre el tema. Creo que se puede jugar con muchas informaciones, pero hay cosas con las que no se puede jugar y esta no se puede permitir», ha zanjado.

Marta Riesco también ha hablado sobre un tema del que se lleva hablando días. Ella y Antonio David se han dejado de seguir en las redes sociales. ¿Atraviesan un bache? Su respuesta, escueta y ambigua: «Fue una tontería, no voy a decir nada más. Yo estoy bien. Se han dicho muchas cosas. Con el tiempo se van a ver las cosas, lo que hacemos cada uno y lo que hacen los demás. Yo estoy súper tranquila«. Asimismo, ha aclarado que su idilio con el malagueño no salió a la luz «porque yo llamara a la prensa», sino «porque alguien te sigue. No tiene por qué ser que alguien se haya chivado».

A la periodista le han preguntado por qué el ex de Rocío Carrasco ya no está durmiendo en su casa, si no en un hotel. «No voy a contestar a ninguna pregunta», ha dicho, tajante. Y es que este lleva días alojándose en un conocido establecimiento de la capital. Esto ha hecho despertar todas las alarmas: ¿Han roto?. Sobre esta cuestión no ha aclarado nada. Eso sí, minutos antes de entrar en el programa de Sonsoles Ónega evitaba hablar de boda, pero sí confesaba que desea ser madre: «Sí, me gustaría tener hijos».