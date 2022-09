Marta Riesco no entiende por qué la gente se empeña en criticarla tan duramente. «Yo no fui ‘Supervivientes’ a pesar de todas las ofertas que tuve, no me senté en el ‘Deluxe’. No he aceptado el contrato con La Fábrica de la Tele. No acepté las exclusivas de las revistas. No he aceptado hablar de nada por dinero», dice. «Me he sentado como colaboradora y he opinado hasta donde mi conciencia me ha permitido opinar. Me he equivocado muchas veces, pero nunca he vendido mi vida. No sé por qué os empeñáis en decir eso».