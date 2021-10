El presentador ha adelantado que la periodista Marta Riesco, a quien se relaciona con el malagueño, confirmó la noticia de la ruptura a Ana Rosa Quintana.

Este lunes hemos conocido una noticia bomba sobre la crisis de pareja entre Antonio David Flores y Olga Moreno. Ha sido Jorge Javier Vázquez el encargado de lanzar la noticia este lunes en ‘Sálvame’. «Tengo que decir algo que no sé si puedo decirlo porque me debo a la audiencia. La teoría que maneja el programa, mi programa, me aseguran que no es cierta, que no se ha tapado una infidelidad», arrancaba diciendo.

«¿Cuáles son las teorías que se han manejado sobre este asunto hasta ahora?», se planteaba. El silencio del matrimonio y su negativa a confirmar o desmentir la supuesta ruptura entre el malagueño y su mujer. Días atrás, su compañera Carlota Corredera anunciaba que «la que ha motivado la ruptura es Olga». Quizás no estaban tan unidos, quizás la noticia sobre el final de su historia de amor sea un plan urdido por el andaluz para vengarse de La Fábrica de la Tele, contra quienes se ha enfrentado en los juzgados… En los últimos días se ha dicho de todo. ¿Pero qué ha sucedido realmente? El presentador cree tener la respuesta.

«Antonio David jamás quiso que esta noticia saliera»

«Es complicado dar esta noticia por varias razones. De las teorías que se han barajado ninguna es la verdadera. Antonio David jamás quiso que esta noticia saliera, o al menos él pretendía marcar los tiempos, pero por primera vez se le adelantaron. ¿Traicionándolo? No, no hay nadie que le haya hecho una jugada a Antonio David. No puedo contar cómo se conoce la noticia porque sería desvelar demasiado. Pero os voy a decir algo que os ayudará a atar cabos».

«El miércoles aparece la noticia de que Antonio David y Olga Moreno se separan. Todos nos intentamos poner en contacto con los protagonistas de la noticia, pero ellos dicen que no tienen nada que comunicar. Ni afirman ni desmienten. Sin embargo hay una persona que normalmente no se moja en estos temas que afirma que lo de la separación es cierto. Sorprende la afirmación en ella porque esta persona suele ser muy cauta. Esta persona es Ana Rosa Quintana», añadía. «La noticia es La palabra de Ana Rosa fue palabra de Dios. Dijimos ostras Pedrín, que las tira con balín. ¿Por qué Ana Rosa Quintana confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación? Porque se lo confirmó Marta Riesco».

«Parece que Olga está pidiendo explicaciones», ha matizado el de Badalona. De inmediato, sus palabras han provocado una oleada de reacciones. Su teléfono móvil echaba chispas y en cuestión de segundos le han llegado nuevos detalles sobre este asunto a su teléfono a través de mensajes de WhatsApp. «Quiero dejar claro que Marta se pronuncia».