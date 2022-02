El pasado jueves, Rocío Flores reaparecía en ‘El programa de Ana Rosa’ casi un mes después de someterse a una operación de reducción de pecho y se enfrentaba a todas las polémicas familiares que tenía abiertas. En su regreso, la joven acusaba a Fidel Albiac de ser el «maestro» de su madre y se negaba a entrar a hablar de la relación de su padre, Antonio David Flores, con Marta Riesco, y se mostraba muy dura con ella. Sus declaraciones han traído cola y este viernes ha desvelado Carmen Borrego cuál fue la reacción de la periodista.

«En todo caso la que ha traicionado mi amista sería Marta, pero no me voy a pronunciar», comentaba Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’ y provocaba que la reportera, que estaba siguiendo la intervención de la nieta de Rocío Jurado desde la redacción del programa, montara en cólera. Según Carmen Borrego, en ese momento todos sus compañeros se quedaron mirándola para ver su reacción. «Hace aspavientos cuando vio que Rocío la llamaba traidora, se enfadó mucho«, explica la hija de María Teresa Campos.

Tras esto, presa de la ira, Marta Riesco cogió su teléfono, hizo una llamada y salió de la redacción. Estaba «como una fiera» y mostró su intención de querer contestar a la hija de Antonio David Flores. «Está dando a entender que ella no está traicionando a Rocío, por lo tanto, podría saber algo», deja caer la hermana de Terelu Campos. Tras escuchar estas palabras, María Patiño quiso recordar a la audiencia que cuando salió a la luz la relación entre la periodista y el excolaborador de ‘Sálvame’ se llegó a comentar que Rocío Flores era conocedora de lo que ocurría.

«Es una situación complicada, hasta tal punto que pidió protección para que no se le nombrase hablando de esta relación», afirmaba la presentadora de ‘Socialité’. De esta forma, María Patiño está convencida de que Rocío Flores apoyó la versión de su padre, aunque «mostró un rechazo hacia Marta con el que Antonio David no contaba«.

Las duras palabras de Rocío Flores hacia Marta Riesco

En su regreso a televisión, Rocío Flores explicaba que tenía mucho que decir y porque que callar sobre Marta Riesco, sobre la que dejaba claro que no quería saber absolutamente nada. «Es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta«, decía de forma tajante dejando a todos los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ boquiabiertos. Además, hacía público que no había hablado con la periodista desde que se hiciera pública su relación y aseguraba que no tenía ninguna intención de que eso cambiase.

Rocío Flores, por su parte, ha comentado que no se siente traicionada por su padre, ya que no necesitaba su aprobación para iniciar ninguna relación sentimental. A quien sí quizá tiene algo que reclamar es a su compañera, Marta Riesco, quien incluso acudió a su cumpleaños. «En todo caso la que ha traicionado mi amistad sería Marta, pero no me voy a pronunciar», ha dicho.