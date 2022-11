Poco a poco las aguas van volviendo a su cauce. Marta Riesco y Antonio David Flores se encuentran viviendo su historia de amor sin esconderse a pesar de que sus comienzos no fueron fáciles. Tanto por todo lo que se contó de ellos en la crónica social como por el hecho de que el colaborador de televisión se enfrentó a su hija, Rocío Flores, que en un principio no le sentó muy bien la relación de su padre con la reportera. La joven estaba muy unida a Olga Moreno y sufrió mucho durante la separación de la pareja. Sin embargo, poco a poco ha ido haciendo buenas amigas con Marta Riesco, quien incluso le preparó una fiesta de cumpleaños. Ahora, los tres juntos han vuelto a hacer un plan. Eso sí, han preferido no posar juntos.

Antonio David Flores, Marta Riesco y Rocío Flores han acudido a la presentación de la nueva temporada del circo del Sol que regresa a Madrid con su espectáculo ‘Luzia’ tras el parón obligado por la pandemia provocado por el coronavirus. Será este sábado cuando oficialmente regrese con un nuevo espectáculo inspirado en México que sorprenderá de una forma «diferente y emocional». Sin embargo, este martes 9 de noviembre algunos privilegiados han podido disfrutar de este show entre los que se encontraban los protagonistas de esta noticia.

Marta Riesco y Rocío Flores han demostrado complicidad durante el evento

A pesar de que han acudido juntos y han estado acompañados en todo momento, han preferido no posar juntos en el photocall. Por un lado lo han hecho Antonio David Flores y Marta Riesco, que cada vez es más habitual verlos en un acto público. Por otro lado lo ha hecho Rocío Flores, que ha acudido en solitario después de viajar este mismo martes desde Málaga hasta Madrid para disfrutar de esta cita junto a su padre y su nueva novia. A pesar de que no hay «posado oficial», sí que a través de las redes sociales han compartido contenido en el que dejaban ver la buena sintonía que hay entre ellas ahora.

Tal y como se puede ver en las imágenes que hay en este artículo, ambas han lucido looks muy parecidos para este eventazo. Con un aire roquero, apostando por el cuero y presumiendo de una figura esbelta y atrevida, Marta Riesco y Rocío Flores comparten gustos parecidos en cuanto a estilo nos referimos. Una cosa más que tienen en común.