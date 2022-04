Contra todo pronóstico, el pasado viernes Marta Riesco rompió en directo con Antonio David Flores por la ausencia de este en su fiesta de cumpleaños. La reportera, que ha confesado estar muy enamorada, ha tendido la mano al malagueño para una posible reconciliación. «No quiero hacer un circo de todo esto. Pero me daría mucha pena que después de lo lejos que hemos llegado y lo que hemos luchado por nuestro amor que termine de esta manera. Yo he hecho todo lo posible», ha afirmado durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’.

La periodista también ha destacado que el malagueño no tenía ninguna excusa para faltar a su celebración. «El cumpleaños fue algo planeado por parte de los dos. No fue una cosa mía. Rocío Flores no tiene nada que ver por qué no vino él. Yo sé el motivo. El culpable es él. Para mí no es un motivo de peso», ha señalado.

Marta Riesco reconoce estar muy enamorada

A pesar de la ruptura, los sentimientos de la reportera siguen intactos: «Yo estoy super enamorada de él. Estoy triste y dolida, pero ahora necesitaría mucho más para perdonarle. He aguantado muchas carencias en esta relación», ha recordado. También ha confesado que él no tenía ninguna excusa de peso para faltar a la fiesta. «Tendría que haber dado un golpe sobre la mesa. Por desgracia para muchos soy una mujer enamorada».

Desde la ruptura, no ha sabido nada de Antonio David Flores. «No he intentado hablar con él, y él tampoco conmigo. La cosa está mal. La verdad que no sé nada de él. A él le habrá sentado mal que yo lo haya dicho. Quizás se habría esperado que yo le excusara. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento por haber tenido tanta ilusión por algo que no se llevó a cabo». Asimismo, ha insistido en que ella había luchado al máximo por un amor repleto de obstáculos: «Yo he puesto toda la carne en el asador. Me he jugado mucho. Me he jugado la carrera, el prestigio, me han ridiculizado. Creo que me merecía ese momento, la vida normal que yo quería venía después de ese día».

Marta Riesco ha reconocido que se sintió muy decepcionada porque la celebración suponía una presentación en sociedad. «Ya han pasado muchos meses desde que él anunció que estaba separado. Yo soy una chica joven que quiero vivir la vida», ha apuntado. Además, ha confesado estar «alucinada» de no haber recibido una llamada de su parte porque estaba «rota» en ese momento. «Mi familia está alucinando con todo, lo que está pasando en general. Mi madre está sufriendo muchísimo con esta situación. Yo estoy en tratamiento y sigo en tratamiento a raíz de todo».

Finalmente ha recordado que los dos están «enamoradísimos», pero hay veces que las «circunstancias no reman a favor. El único culpable es él». Nuevamente ha explicado los planes de futuro que habían trazado juntos: «Yo dije que quería casarme con él y tener familia con él. Yo creo que él también quiere por lo que hemos hablado».

