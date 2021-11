La relación de Marta Peñate y Tony Spina está más que consolidada. Aunque solo llevan 10 meses de relación, su historia parece ir viento en popa y prueba de ello el paso que acaban de dar al frente. El italiano acaba de pedirle matrimonio a su chica y lo ha hecho de un modo muy especial en un hotel al que se han desplazado para vivir un fin de semana de ensueño. Justo después de la cena han vuelto a la habitación y Marta ha descubierto la romántica sorpresa que le había preparado el empresario con globos y pétalos sobre la cama, dejando boquiabierta a su chica. Pero ¿cómo ha sido la pedida?

La canaria lo ha descubierto en su canal de MTMAD donde tras charlar sobre la posibilidad de ser padres próximamente, Tony Spina le ha regalado el anillo. Si bien en un principio estaban grabando cada instante de su viaje, el momento de hincar rodilla ha quedado solo para ellos. Ha sido Marta Peñate quien justo después de que sucediera lo ha contado ante una cámara para narrar con pelos y señales lo que acababa de vivir. «Estoy muy emocionada, por eso me ven con esta cara (…) Él no quiere salir porque es un cobarde y un vergonzoso, pero lo voy a enseñar. Es una anillo de compromiso. Me queda genial«, ha dicho Marta. Muy emocionada con este presente, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ está muy feliz, al igual que Tony, eso sí, todavía no hay fecha para pasar por el altar.

Pocos imaginaban que se darían el ‘sí, quiero’ tan pronto, pero para Marta y para Tony esta relación está siendo muy intensa. Ya viven juntos en un magnífico piso cerca del Paseo de la Castellana y, por lo que parece, se aportan mucha estabilidad en el día a día. «Lo mejor que me ha pasado en la vida ha tardado 30 años en llegar, que eres tú», comentaba Marta Peñate en su último vídeo. Aunque jamás hubiera imaginado que esta escapada acabaría así, pronto se irán de boda y podrán sellar su amor ante cientos de invitados. Nada hacía presagiar que se comprometerían antes incluso de su primer aniversario, pero tras pensarlo mucho han decidido comprometerse.

Para los seguidores de la pareja esta noticia ha sido un auténtico bombazo, al igual que para la familia de Marta Peñate. El influencer ha invitado a la familia de su chica para explicarles la aventura en la que se embarcan, quienes tampoco daban crédito ante este anuncio. Su madre y su hermana apoyan esta decisión, al igual que sus amigos que no han dejado de aplaudir al conocer la inminente boda de estos terremotos televisivos.