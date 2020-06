La relación de Anita Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, ha pasado por altibajos que, en más de una ocasión, se han hecho públicos. Este fin de semana se descubría la nula relación que existe entre padre e hija después de que Makoke lo revelara en ‘Viva la vida‘, una confesión que indignaba a Kiko, quien acudió este domingo al magazine para hacer balance de su vida en ‘La escalera de las emociones‘. Inevitablemente fue preguntado por esta cuestión y, aunque no quiso entrar en detalles, pues según él mismo su primogénita se lo había pedido así, su pareja sí dio su opinión al respecto. «Eres un padrazo», señaló la joven de 23 años en una llamada que emocionó profundamente a la audiencia.

Por sorpresa, Marta López intervino telefónicamente después de que Kiko Matamoros pronunciara un sinfín de halagos hacia ella. «Estoy orgulloso y feliz con la vida que tengo, a Makoke la tengo más que olvidada. Tengo una mujer maravillosa a mi lado», dijo Kiko. Tras ello la modelo le hizo una declaración de amor, desvelándole cuál es su opinión sobre él como padre. «Quiero decir que te quiero mucho, que sabes que es mutuo. No he llamado para hablar mal de nadie, solo quiero hablar bien de ti. Quiero decir que tus hijos te adoran y lo sabes tú y lo sé yo. Tienes que dejar de machacarte por lo ocurrido años atrás. Eres un padrazo porque un padrazo se preocupa a diario por sus hijos y se esfuerza por que todo vaya bien», comentó la maniquí con la voz muy sosegada.

Y es que Kiko en el pasado no pasó por buenos momentos con Diego Matamoros o su hermana Laura, sin embargo, con el tiempo lograron acercar posturas. «A lo mejor en el pasado no lo hiciste, pero ahora lo haces. No puedo estar más feliz contigo. Sabes que lo primero es que estés bien con tus hijos. Aprendo contigo cada día y creo que en algunas cosas tú conmigo también. Le pese a quien le pese, te amo con locura. Tienes un corazón enorme», continuaba Marta López.

Unas palabras que a él le calmaron y que reflejaron que tras un año de relación sentimental, su amor es muy férreo, a pesar de los rumores que le han distanciado a lo largo de estos meses. De hecho, Kiko Matamoros comentó que Marta López ha sido una pieza muy importante en la reconciliación con sus hijos. «Todo eso me lo ha hecho ver ella. Yo tenía la necesidad porque esa poca comunicación me hacía daño, pero también me costaba dar el paso. Y me hizo ver que era un grandísimo error y que, por lo menos, lo intentara y ellos decidieran el futuro de la relación, pero que no lo dejara porque iba a ser una carga por toda la vida», añadió Kiko.

A quien se quiso dirigir Kiko fue también a su hija Anita. «He sido 18 años muy feliz con mi hija, me he sentido muy querido y yo la he querido mucho. Espero que eso en su memoria no se borre y valga para valorarlo», apuntó. No obstante, señaló que no tiene en mente ceder a las imposiciones de Anita Matamoros, desvelando de forma inesperada el que podría ser el motivo de su distanciamiento. «A veces los hijos ejercen como dictadores», dijo Kiko Matamoros. A pesar de que hace tan solo unos días la hija de Kiko y Makoke pasó por quirófano para realizarse una operación de pecho, cirugía a la que se somete por segunda vez, parece que tras ello tampoco han limado asperezas. Se desconoce qué sucederá entre Anita y su progenitor, aunque a Kiko le duele el punto en el que se encuentra su relación con su hija.

Marta y Kiko Matamoros están felices

La diferencia de edad de Marta y Kiko jamás ha supuesto un escollo para ellos. Después de 18 meses siguen juntos, conviven en la misma casa y tiene muchísimos planes de futuro el uno junto al otro. Ella triunfa en las redes sociales como Influencer, donde tiene 164.000 seguidores, y con campañas publicitarias. Tanto es así que en Instagram comenzaba una iniciativa muy aplaudida en su perfil este fin de semana. Esta consiste en promocionar pequeñas empresas de manera gratuita con el fin de ayudarlas económicamente para que así puedan aumentar sus ventas y ya han sido muchos los negocios que se han interesado por ello. Él, por su parte, triunfa como colaborador de televisión tanto en programas como ‘Viva la vida’ como en ‘Sálvame Diario‘.