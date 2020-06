Marta López ha respondido de manera contundente tras la reaparición de Alfonso Merlos a la escena pública. Pocas palabras han bastado para que colaboradora haya dejado claro lo que piensa sobre su exnovio, con el que rompió de la noche a la mañana después de estallara el ‘Merlos Place’, el pasado 24 de abril.

Alfonso Merlos retoma las redes sociales

La última publicación de Alfonso Merlos en las redes sociales tuvo lugar el 10 de marzo, cuatro días antes de que se decretara el Estado de Alarma. Desde entonces, su mutismo en esta plataforma ha sido total. Y es que desde que salió a la luz el polémico vídeo en el que Alexia Rivas aparecía en ropa interior mientras él participaba en una entrevista con Javier Negre, el colaborador se ha mantenido al margen del huracán mediático en torno a su intensa vida amorosa.

Ahora, después de una larga ausencia en las redes sociales, el periodista ha retomado la actividad en su cuenta de Instagram compartiendo una suya en blanco y negro en la que se le ve muy risueño. «De nuestra fuerza depende construir una sociedad más próspera y un sitio mejor para vivir. Ahora y siempre», escribe en su post. Una publicación a la que su novia, Alexia Rivas, responde así: “Dentro de diez años asegúrate de decir que elegiste tu vida, no que te conformaste de ella».

El silencio de Merlos contrasta con la incesante actividad social de la reportera de ‘Socialité’, convertida ya en una auténtica ‘influencer’. La joven, de 27 años, ya suma 106.000 ‘followers’ en su Instagram. Hizo público su perfil 24 horas después de saltar a la palestra y en menos de una semana ya la seguían unos 100.000 usuarios.

La respuesta de Marta: «El que lo quiera comprar que se lo quede»

Al saber el contenido del post de Merlos, durante la emisión de ‘Ya es mediodía’, Marta López respondía tajante a su expareja: «Yo me alegro. Que sean muy felices los dos, que Alfonso salga de la cueva y el que lo quiera comprar que se lo quede». La colaboradora ha pasado página a su historia de amor con Merlos y por ello no ha querido dedicarle más tiempo del necesario. Su respuesta ha sido clara y concisa. Poco más tiene que añadir. Así, zanjaba la cuestión con apenas cuatro palabras: «No me creo nada».

«Que la persona que te acompañe no tenga miedo a tus cicatrices»

Hace apenas 24 horas, Marta compartía con sus 313.000 seguidores de Instagram una reflexión en la que agradecía el apoyo recibido tanto por sus ‘followers’ como por las personas de su entorno. «Es de bien nacido ser agradecido y yo estoy súper agradecida por cada uno de mis seguidores en las redes sociales. Como sucede en la vida offline, respeto todas las opiniones, ya sean a favor o en contra», señalaba. «Sin embargo, no tolero los insultos. Me parecen el argumento vacío de los que no tienen razón. Dañinos, gratuitos y cobardes. Y eso no lo quiero en mi vida, tampoco en la online. Así pues, también agradecería a aquellos que no saben opinar sin faltar el respeto que me dejen de seguir. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. A la inmensa mayoría, nuevamente, gracias por estar, y saber estar, aquí conmigo».

En otra de sus publicaciones recientes exponía otra breve, pero sugerente frase, sobre lo que para ella es importante en una relación de pareja. «Que la persona que te acompañe no tenga miedo a tus miedos ni a tus cicatrices, que te quiera con ese desorden emocional», explicaba. A nivel profesional, el ‘Merlos Place’ la ha beneficiado y, gracias a este revés vuelve a sentarse en los espacios estrellas de Mediaset. Sin embargo, en el terreno personal aún quedan huellas del sufrimiento que ha vivido. De ahí sus últimos comentarios y observaciones en sus redes sociales. Nos quedamos con uno de sus posts que resume muy bien lo que le ha tocado experimentar en las últimas semanas: «Nadie dijo que fuera fácil…. La vida es como una noria, hoy estás arriba… al día siguiente bajas para volver a subir».