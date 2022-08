Marta López y Kiko Matamoros están aprovechando al máximo el verano. Estaban deseando reencontrarse después de que el colaborador de televisión pasara más de 70 días concursando en ‘Supervivientes’. Ha sido la modelo la que se ha encargado de programar la vacaciones y han disfrutado de lo lindo con viajes a Menorca o a México. Ahora ya de vuelta en Madrid, Marta ha decidido dar el paso y ha dejado de tomar anticonceptivos, lo que le ha provocado una revolución en su cuerpo: le han salido granitos que no ha dudado en enseñar.

«El resultado de dejar de tomar anticonceptivos», ha escrito junto a una instantánea en la que muestra sin trampa ni cartón su rostro. Un rostro que tiene varios granitos. Y es que Marta es de las personas que estabiliza su acné con los anticonceptivos. El hecho de dejar de tomarlos le ha hecho que le salgan otra vez, algo que por supuesto no le gusta, pero con lo que tiene que convivir.

Esta decisión ha llevado a pensar que podría estar ya preparada para dar el paso de convertirse en madre junto a Kiko Matamoros. Ambos han hecho públicas sus ganas no solo de casarse, también de tener un bebé. El colaborador de televisión no ha escondido que quiere volver a ser padre junto a Marta. Y es que quiere dejar un legado, ya que como él dice, él se irá de este mundo antes que Marta por la diferencia de edad.

Tras el paso de Kiko por el reality de Telecinco, la pareja se ha comprometido y no puede estar más feliz. Kiko Matamoros quiso darle una sorpresa a Marta y le pidió matrimonio delante de Toñi Moreno. Una propuesta formal en la que la joven no dudó en decir «sí, quiero». El colaborador de televisión quiere pasar el resto de su vida con la modelo y está deseando poder satisfacer a la joven y darle la boda de sus sueños. «Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti», expresaba el tertuliano.

Ante esto, una emocionada Marta López no dudaba en decir que sí. «¡Claro que quiero casarme!», exclamaba. La modelo quiere pasar el resto de su vida junto a Kiko Matamoros, le da igual su edad y contaba que está muy enamorada y que solo piensa en ser feliz con él todo el tiempo que pueda. «Lo quiero todo con él, respeta mis tiempos. Le veo con ganas de estar con él, estoy orgullosa de él en todos los aspectos», aseguraba la joven.