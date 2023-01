Este fin de semana, éramos conocedores de que Jorge Pérez iba a regresar a su puesto de trabajo en ‘Fiesta’. Un hecho que a última hora decidió no protagonizar para seguir luchando por recuperar a su familia, con quien ha pasado sus navidades más convulsas después de su affaire con Alba Carrillo en la fiesta de ‘Unicorn’. Sin embargo, su ausencia del programa no ha sido el único movimiento que ha hecho el ex guardia civil durante los últimos días. Además, ha enviado un burofax a diferentes personajes que se han visto envueltos con la mencionada polémica. Entre ellas a Marta López, la que fuera su amiga y quien ha contado algunos detalles sobre su romance con la maniquí.

Marta López se ha pronunciado de nuevo sobre este burofax en el que Jorge Pérez le pide que pida disculpas públicamente y rectifique sobre lo contado. El abogado del ex guardia civil envió un documento en el que dejaba claro que la colaboradora de televisión alteró la realidad y no contó los hechos tal y como ocurrieron. Algo que ella se ha encargado de desmentir de nuevo. Además, asegura que va a hacer caso omiso a las peticiones y exigencias del que fuera su amigo a través de ese burofax. Así lo cuenta ella en ‘Ya es mediodía’.

«Él lo único que a mí me dice es que pida disculpas y que rectifique. Cosa que no voy hacer. Creo que estoy en mi derecho de informar. De lo que me está acusando a mí, yo no lo he dicho. Yo lo siento mucho pero si me quiere poner una demanda, que me la ponga. Yo es que no lo he dicho nunca. Lo habéis visto todo el mundo. Él dice que sí y que sí, pues ya está. Nos veremos donde nos tengamos que ver«, anuncia sin miedo alguno a que Jorge Pérez le demande en el caso de que él lo vea necesario.

«He recibido el burofax en mi casa y es de vergüenza. Me pide que rectifique por decir que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo y me imputa un delito. Me pide que rectifique y le pida perdón. Yo jamás he dicho eso. También me pide que pida perdón por lo que dije de su mujer y su trabajo», explicó también Marta López este sábado en el ‘Deluxe’. «Si quiere demandar que demande, que se gaste el dinero y que demande. Pero que tenga dinero para todo lo que venga después. Que no mienta más», continuaba diciendo. La colaboradora no ha ido la única que ha recibido un burofax, también ha llegado a Rafa Mora, Miguel Frigenti, María Patiño y Kiko Matamoros.

Marta López está cansada e insiste en que todo lo que ha hecho a lo largo de las últimas semanas es proteger al que consideraba su amigo y deja claro que a día de hoy lo sigue haciendo. «Lo que no puede ser es que un señor que ha cometido un error me eche toda la mierda a mí. Es tan cobarde que sigue echándome la mierda a mí. Parece que Alba y yo vamos de la mano y no», llegaba a explicar hace unos días en el programa de las tardes de Telecinco. Lejos de calmarse las aguas por el affaire entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, las cosas parecen que siguen complicándose en el universo de Telecinco. ¿Demandará finalmente el ex guardia civil a la que fue su gran amiga?