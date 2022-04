Marta López, la novia de Kiko Matamoros, no para de probar cosas nuevas. Así lo demuestra ella cada día en sus redes sociales. Cuando nos ha dejado ver algunas de las prácticas nuevas que ha ido probando y adoptando, en muchos casos, en su día a día, hemos sabido de qué iban. Sin embargo, hace apenas unas horas nos sorprendía con una nueva, que para muchos es de lo más desconocida. ¿De qué se trata?

«Tengo kinesiología ahora, voy y vuelvo andando. Luego entrenaré y empezaré con una práctica de la uni. Lo guay de estudiar online es que puedes hacerlo desde cualquier parte y yo me llevo el portátil siempre que viajo, así no se me acumula el trabajo. Respecto a la autoescuela, voy haciendo test y espero para el verano ya hacer el teórico», ha escrito en su Instagram.

Ha contado todo acerca de su día, pero no podemos pasar por alto uno de los planes con los que iba a cumplir. La novia de Kiko Matamoros asegura que iba a ir a hacer kinesiología, algo de lo que la mayoría de nosotros no hemos oído hablar en nuestra vida. ¿Qué es exactamente esta práctica?

Marta López añade a su rutina diaria una nueva práctica

Esta disciplina médica es un sinónimo de fisioterapia, un término que en España conocemos y usamos más. Sin embargo, esta práctica va más allá. La kinesiología es una disciplina médica que estudia el movimiento del cuerpo para determinar posibles trastornos mediante la manipulación de los músculos, su movimiento y respuesta, y así determinar la zona afectada, el origen del problema (físico, emocional….) y si los sistemas que lo riegan están dañados, por ejemplo, el sistema circulatorio o el nervioso, explican desde una página web.

Especifican, además, que aunque lo parece, no es lo mismo que la fisioterapia. Mientras que la kinesiología es una técnica manual que utiliza el movimiento como método de estudio y diagnóstico, la fisioterapia, es una técnica que incluye la kinesiología, el tratamiento manual, además de muchos otros, y que trabaja para promover un correcto movimiento.

Marta López ha demostrado siempre ser muy open mind y no duda en probar cosas nuevas. Además, cuando se trata de sentirse mejor, todavía con más razón. Si esta práctica puede ayudarle a estar mejor físicamente, con menos dolores musculares, pues allá que va a probarlo. Por el mensaje que ha compartido la modelo, esta parece haber probado ya esta disciplina, por lo que es conocedora de los beneficios.

Nunca ha tenido reparos en probar cosas beneficiosas para su cuerpo

Por todos es conocida la pasión que tiene por el deporte. De hecho, no hay día que no entrene en casa, donde comparte con Kiko Matamoros un espectacular y equipado gimnasio. La modelo trabaja cada día diferentes partes de su cuerpo para estar tonificada. Además, cuida su alimentación y pocas veces se pasa. Aún así, se ha definido alguna vez como una disfrutona de comida, así que tampoco dije que no a los caprichos. Eso sí, muy de vez en cuando. El deporte no duda en combinarlo con sesiones de kinesiología o fisioterapia para así destensar los músculos trabajados cada día.

