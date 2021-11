Marta López suele utilizar diferentes aplicaciones para retocar sus imágenes antes de ser publicadas, sin embargo, esta vez se ha pasado de frenazo. Así se lo han hecho ver algunos seguidores a la ex gran hermana, pues ha desaparecido parte de su mejilla de repente. Quizás con el ánimo de eliminar alguna arruga, línea de expresión o imperfección, la colaboradora de televisión ha licuado su rostro, una de las herramientas más usadas de Photoshop. Apenas tiene expresión y esto llama profundamente la atención de sus followers, quienes le repiten que está mucho mejor sin filtros y al natural.

Esta imagen tan criticada forma parte de un álbum de cinco fotos en la que Marta posa con sus dos hijos, dos pequeños de los que se declara completamente enamorada. «Ser mamá lo mejor del mundo», escribe. Ajena a los comentarios que ha recibido, Marta López no ha entrado en ninguna polémica ni ha respondido a aquellos que se han percatado de este retoque y es que no es la primera vez que copa titulares por este mismo asunto. Ya sea afinando su piel, eliminando impurezas o retocando al completo su cuerpo, Marta ha abusado en alguna ocasión de estos filtros en sus publicaciones.

Cabe recordar cuando Marta López comenzó a promocionar su app para buscar el amor compartió dos fotografías en las que aparecía irreconocible. Tanto es así que la mayoría de comentarios recibidos hacían referencia a este hecho, prueba de ello, los mensajes públicos que se pueden leer todavía en su perfil de Instagram. «Queda un poco de cara en ese Photoshop», «La cara parece de porcelana» o «Te has pasado con el filtro» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer a día de hoy. No obstante, no es la única famosa que se ha declarado fan de este tipo de programas que sirven para retocar imágenes.

Rosalía, la última famosa viral

La última que se convirtió en viral fue Rosalía, quien tras acudir a la entrega de premios de los 40 Principales compartió una imagen que nada tenía que ver a la del Photocall. En la que ella posteó aparecía visiblemente más delgada y con otra figura mucho más remodelada, lo que hizo saltar todas las alarmas entre sus fans. Así se apreció en un montaje que realizó el perfil de Instagram ‘Belleza Falsa’, donde se apreciaba a la perfección que la imagen que Rosalía ha publicado en sus redes es muy distinta a la tomada en la isla. En la de la izquierda aparece natural, sonriente y sin poses estudiadas, pues parecía estar relajada y en la derecha luce en cambio una postura estratégica que disimula ciertos aspectos. «No entiendo el motivo por el que retocan las fotos hasta el extremo», «¿Es la misma persona?», «¿Qué necesidad hay? Que aprendan a aceptarse» o «Cuánto daño está haciendo tanto filtro, tanta mentira o tanto retoque», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la Red.