Este verano, Marta Castro está viviendo muchos cambios. Ahora afronta una nueva etapa en solitario, centrada en su hijo Hugo, que ya tiene 22 meses, fruto de su relación con Fonsi Nieto. La pareja anunció su separación después de ocho años juntos, cinco de ellos como matrimonio. Ambos emprenden así un periodo de transición y numerosos cambios. Uno de ellos tiene que ver no solo con el corazón, sino con el del hogar. Y es que la influencer ha decidido renovar por completo la decoración de su casa. Satisfecha con el resultado, ha compartido imágenes muy inspiradoras en distintos ambientes.

«Muy pronto», anunciaba recientemente la joven en sus redes sociales con una foto en la que posaba en un dormitorio de ensueño. Con esta imagen abría boca y ofrecía un pequeño adelanto de lo que vino después: una galería de instantáneas de su nuevo estilo en materia decorativa. Así, nos ha dejado ver un posado en un salón con mobiliario actual en tonos grises y tierra. «Feliz de enseñaros la nueva deco de mi casa… Estoy enamorada de cada rincón!», destaca en su perfil oficial de Instagram.

«Precioso todo, Marta», le dice Alba Carrillo, ex también de Fonsi Nieto, con el que mantiene una muy buena relación. «Espectacular», le dice Raquel Lozano, actual pareja de Omar Sánchez. No cabe duda de que el buen gusto es la nota predominante de las nuevas estancias de su casa.

Marta Castro luce muy guapa en las fotos en las que muestra su casa redecorada. Su cara refleja un estado de ánimo que ella misma define como muy bueno. “Ahora mismo estoy en uno de mis mejores momentos, pero para llegar a esto hace falta tiempo, paciencia y mucho amor de la gente que te quiere”, ha contado a sus fans a través de las redes sociales. No niega que lo ha pasado mal ante el final de su historia de amor junto a Fonsi Nieto, pero gracias al apoyo de sus seres queridos ha logrado superar poco a poco el bache: “Las rupturas, sean del tipo que sean, son duras. Pero todo llega, de todo se sale y el dolor no es eterno”.

Por suerte, su relación con el que fuera piloto es excelente. Prueba de ello es la escapada que la pareja realizó hace unas semanas atrás a Ibiza en compañía del hijo que tienen en común. Cuando piensa en el futuro, tiene claro un objetivo: retomar su profesión. Castro, formada en Magisterio, no ha podido ejercer nunca de maestra, pero no descarta dedicarse a la docencia más adelante. “Por circunstancias no lo hice (ejercer) en su día y me arrepiento muchísimo. Pero quién sabe, nunca es tarde”, dice.