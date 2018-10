3 ¿Sin pareja?

Hace años que el amor salió de su vida, tras su último fracaso matrimonial en 2015. Desde entonces, disfruta de su vida en solitario, sin complicaciones y con intención de cumplir sus sueños sin preocuparse del resto. Ser madre soltera no le atemoriza ni mucho menos: “Si no tengo el amor y no tengo pareja, pues seré madre soltera”, decía el pasado mes de junio, reafirmando su intención de someterse a un proceso de fertilización in vitro.