Mario Vaquerizo es uno de los rostros que no esconde sus retoques u operaciones estéticas. La pasada semana el colaborador de radio anunció que se iba a someter a una nueva operación: la ginecomastia, un problema que supone un aumento del pecho en los hombres. Lo dijo en el programa de radio de Los 40 en el que trabaja. “La gente piensa que me quiero poner tetas, pero no. Me voy a quitar una grasita que se me ha acumulado en esa zona, algo normal en los hombres que van cumpliendo años”, contaba Mario en el mencionado programa.

Mario Vaquerizo se encuentra recuperándose de una nueva operación

Pues justamente este martes, el cantante de Las Nancys Rubias ha anunciado que ya se había sometido a esta operación. El artista ha querido arrancar su sección en el programa tranquilizando a todos, “estoy recién operado pero me encuentro muy bien, he pasado un buen postoperatorio y ayer me hice mi primera cura”, han sido sus primeras palabras después de que la pasada desvelara que se iba a someter a esta operación. Además, con su característico humor ha querido bromear sobre cómo fue la intervención: “Yo me he sometido como Michael Jackson al mundo de la anestesia que te evita sufrir y nos salva gracias al avance de la medicina”.

Mario Vaquerizo siempre ha dejado claro que está a favor de los retoques y operaciones siempre para conseguir la felicidad plena. Y si hay algo que no nos convence de nosotros y tenemos la opción cambiarlo. Un mensaje al que ha querido hacer hincapié durante su programa: «Todo lo que nos evite sufrir hay que aplaudirlo y todos los avances médicos lo consiguen, incluido los de la medicina estética. Si hay cosas que te hacen sentirte mal y lo puedes solucionar, pues adelante”, ha comentado.

Aunque además de dar este consejo ha querido dar otro. Y es que el marido de Alaska se ha operado en pleno mes de junio y una de las cosas del post operatorio tiene que llevar una faja de comprensión, lo que supone que con estas altas temperaturas, el calor se hace todavía más agobiante. Por este motivo ha querido aconsejar a sus seguidores que no sigan su ejemplo de cuándo operarse: «Como yo soy una persona muy absurda, me he operado en el mes de junio, el más caluroso del año y con la faja que llevo imagínate”. Pero a pesar de esto, hasta Mario Vaquerizo ha asegurado que le ha cogido el gusto a lo de llevar la faja: «Os digo una cosa, le he pillado el punto al mundo faja, me gusta ir apretado”

El cantante denunció que le habían suplantado la identidad

Mario Vaquerizo se somete a esta operación justo unas semanas después de anunciar que había tenido que acudir a la Policía para denunciar que le habían suplantado la identidad. En este caso, se trataría de varios perfiles falsos de la red social de Twitter, los cuales se han puesto en contacto con determinadas empresas para conseguir gafas de marca y lujo. Una información que llegó a Mario Vaquerizo y por la que fue advertido. Sobre ello hemos querido charlar con el cantante, no obstante, se ha mostrado hermético. Aunque atiende amable a SEMANA, el líder de las Nancys Rubias ha cortado la comunicación de forma apresurada y lo ha hecho muy escaso en palabras: «Estoy desconectado del mundo con esto del confinamiento. No me entero de nada. Muchas gracias mi amor».