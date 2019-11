Mario Casas ha vuelto a ser invitado a ‘La Resistencia’ por segunda vez en poco tiempo. Esta vez ha ido al Teatro Arlequín acompañado por Natalia de Molina para presentar ‘Adiós’, la última película de ambos. El gallego acabó sucumbiendo ante la famosa pregunta que Broncano hace a todos sus invitados: «¿Cuánto sexo has tenido en el último mes».q

La respuesta del actor fue lapidaria: «Poco», desatando la carcajada del público. Pero Mario Casas quiso explicarse: «He tenido un mes complicado…». «¿Por qué?» quiso saber Broncano, quien sabe si inconsciente de que estrenaba soltería. «Bueno, la vida, ya sabes. Pasan a veces cosas que uno tiene más suerte, menos suerte. En sexo me ha ido regular-mal”, comentó el exnovio de Blanca Suárez.

“Venías de bien-muy bien y has pasado a regular-mal», dijo Broncano. «Es lo que hay», dijo muy serio un Mario Casas al que por momentos se le vio apagado. Consciente de que necesitaba un poco de apoyo, el presentador jiennense se acercó a él para alentarle:

«Yo creo que algo va a caer, Mario. ¡Venga Mario, tío, ánimo!Sale el sol todos los días», justo antes de que alguien gritase desde el público: «¡Tú puedes!».

Uno de los temas que más controversia ha generado desde que rompiese con Blanca Suárez ha sido saber por qué el intérprete de A Coruña no se separa de la gorra. La lleva puesta siempre y se niega a enseñar su pelo, algo que nunca había acostumbrado a hacer. Él quiso atajar la polémica hace unas semanas con el fin de que sus seguidores dejasen de preocuparse: «He terminado el rodaje de ‘El practicante’. Me hicieron un destrozo, tenía que parecer calvo… Y no lo voy a enseñar».