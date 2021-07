María Teresa Campos fue defensora de la audiencia y como tal ha dado grandes consejos a Rocío Carrasco, quien comienza en esa sección muy pronto.

Rocío Carrasco descubrió este miércoles en plató cuál iba a ser su misión secreta en ‘Sálvame’. La hija de Rocío Jurado será defensora de la audiencia en una sección llamada ‘Hable con ella’, un giro con el que, además de escuchar al espectador, también lo harán con famosos. De este modo, se amplían las opciones y, además, permitirá que como ha dicho Rociito «se escuche como ahora sí se ha hecho con ella». Ilusionada con la etapa que ha llegado a su vida, han sido muchos los que se han alegrado de esta etapa laboral. Entre ellos, María Teresa Campos, quien además de tener una grandísima amistad con ella, también ejerció su puesto en el pasado. Por ello, ha conectado con el programa vespertino y ha explicado que ante todo está muy feliz por ella.

«Estoy muy contenta porque si Rocío entra ahí es porque la producción de ese programa quiere, le deseo que sea muy feliz, empezó en televisión un poquito de mi mano», ha dicho la malagueña. Cabe recordar que ellas trabajaron juntas en ‘Día a día’, donde coincidieron y forjaron un vínculo muy especial que, a día de hoy, perdura. «Hombre, pues claro que sí, primero porque a Rocío siempre la he considerado como alguien de mi familia. Yo fui defensora de la audiencia y ahora lo es ella», ha dicho sobre esta nueva oportunidad. Pero ¿qué consejos le da ella como profesional del medio?, ¿hay algunos tips que Rocío Carrasco debe tener en cuenta cuando comience su sección? «Le daría algunos consejos, la defensora tiene que ser completamente imparcial cuando la audiencia habla, pero tiene luego que darle la oportunidad a aquellos que han hablado bien o mal de contestar. Y sobre todo no enfrentarse al espectador, respeto», ha comentado desde Málaga.

Otro de los asuntos que ha tratado María Teresa Campos es la posibilidad de que Rociito se encuentre con su hijo en los pasillos de Telecinco, pues las dos colaboran en programas de la cadena. Mientras Rocío dejó entrever que no la saludaría para no ir hacia atrás, María Teresa cree que pasaría de largo. «Su hija haría como si no la viera, seguiría andando. Antes se hablaba sin conocimiento de causa, ahora hablan con conocimiento. Ahora ya sabemos que perdió el conocimiento y tuvo que ir al hospital y que no quiso denunciar a su hija. Es una cosa bastante gorda, ha pasado mucho tiempo y es muy difícil», ha contado la que fuera reina de las mañanas.

La veterana periodista cree que se empieza a hacer justicia con Rocío y cree que en todo este proceso de recuperación quien ha tenido mucho que ver ha sido Fidel Albiac. «He hablado con Fidel para decirle que iba a entrar aquí, seguramente me está viendo, Rocío ha sobrevivido mejor por haber tenido al lado a Fidel, es muy divertido y entendedor de muchas cosas. Se dijeron muchas cosas de él y después se han ido cayendo», ha dicho sobre él. En el clan Campos consideran que él es su salvador, por lo que le tienen un profundo cariño.