4 Reforzada a pesar de los golpes recibidos

Aunque se encuentra en un momento complicado sentimentalmente, en un proceso de recomposición tras salir de una relación de seis años, María Teresa Campos no ha perdido el sentido del humor. El presentador de ´Sálvame’ bromeaba al decirle que “te veo más joven”, a lo que ella contestó resuelta: “Todo lo malo me sienta bien, me pasa lo que a ti”.